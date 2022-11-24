據內媒報導，銀保監會相關部門負責人表示，截至目前「保交樓」專項借款工作已取得階段性進展，專項借款資金已基本投放至項目，資金投入帶動形成一批實物工作量，有效促進了項目建設交付。下一步，銀保監會將繼續做好「保交樓」工作，促進房地產市場平穩健康發展。