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銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目

據內媒報導，銀保監會相關部門負責人表示，截至目前「保交樓」專項借款工作已取得階段性進展，專項借款資金已基本投放至項目，資金投入帶動形成一批實物工作量，有效促進了項目建設交付。下一步，銀保監會將繼續做好「保交樓」工作，促進房地產市場平穩健康發展。

此外，再有銀行與一批民營內房股簽約，提供意向性融資。據報工商銀行（1398）已與萬科（2202）、金地集團、綠城中國（3900）、龍湖（0960）、碧桂園（2007）、美的置業（3990）、金輝集團（9993）等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億元。

根據合作協議，工商銀行將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目并購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域，與相關房企集團開展全方位合作，滿足企業合理融資需求。

 

 

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