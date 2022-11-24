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周大福中期純利跌6.8%至33.4億 中期息維持0.22元

珠寶股周大福（1929）公布，截至今年9月底止中期純利為33.36億元，按年下跌6.84%，主要受人民幣走弱而錄得外匯淨虧損，每股盈利為0.33元；中期淨溢利率為7.3%，按年跌1個百分點；派中期息每股0.22元，按年不變，派息率升至66.0%。

集團中期營業額按年升5.3%至465.35億元；當中內地業務營業額按年增加6.2%至409.27億元，佔總體營業額87.9%；港澳及其他市場中期營業額則按年下跌0.5%。

集團期內毛利率為23.6%，按年跌0.8個百分點，經調整後的毛利率則為22.4%，按年跌1.1個百分點。周大福表示，由於批發業務及黃金首飾及產品佔比增加，主要經營溢利期內亦跌2.7%至43.49億元。

同店銷售方面，集團中期內地同店銷售下跌7.8%，香港地區疫情漸趨平穩，社交距離措施獲逐步放寬，派發第二期消費券亦有助刺激零售氣氛，澳門則受疫情打擊，零售表現雖受拖累，但已隨著7月放寬疫情措施得以改善，港澳同店銷售則升1.3%。

截至今年9月底止，集團共經營6948個零售點，內地中期淨增加893個零售點至6812個；香港共有72個零售點，較3月底減少4個。

此外，集團亦公布10月1日至11月18日的銷售數據，期內整體零售值按年跌2.3%，當中內地業務零售值下跌4%，港澳及其他市場就升11.4%。同店銷售方面，內地同店下跌21.3%；港澳及其他市場升19.1%。

周大福今日收市升0.52%，報15.46元。

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