據業績顯示，集團上半年毛利率略有提升，增0.6個百分點至15.1%；經調整純利增1.3倍至1580萬元，去年同期為約680萬元，集團歸功於收入增長強勁且持續，註冊會員數目繼續上升，營運效率改善，帶動毛利率轉好。至於未經調整純利扭虧，亦因為可轉換可贖回優先股負公平值變幅減少，以及上市開支減少。

截至9月底，集團平台註冊會員數目達約87.6萬名，按年增33.7%；上半年承接訂單數目增19.5%至25.7萬份，單價亦略升至約1,880元。截至9月底，集團現金淨額約為2.12億元，去年同期為1.26億元。

友和收報1.02元，升3%。

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