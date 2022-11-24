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Buyandship：港消費者黑色星期五跨境網購至少可節省逾3900萬

海外網購轉運平台Buyandship公布最新調查結果，計及運費及稅項，旗下會員通過跨境網購至少可節省31.3%，且近三成的商品在本地網購平台並無出售。平台預計，香港消費者將在「黑色星期五」（Black Friday）和「網絡星期一」（Cyber Monday）購物節內，透過海外網購至少節省3,917萬元，平均每件貨品慳近172元。

平台表示，根據去年記錄，大多數電商平台會在黑色星期五提供大約3至5成折扣，當中以電子產品、化妝及護膚品以及設計師品牌等類別提供的折扣更吸引。

Buyandship表示，自建的社群「Buyaholic」現時每周約新增1,300多個分享帖文，更有60,000名消費者加入Facebook群組「Buyandship網購著數交流區」。

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