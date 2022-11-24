救樓市「16招」的六大細節曝光，據內媒報導，銀保監會相關部門負責人表示，6家大型銀行在前期工作基礎上，圍繞「十六條」監管政策，專題研究細化措施，當中包括要求銀行合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企「白名單」，對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排﹔優化和擴大現有授信審批「綠色通道」模式適用范圍。
據報導，目前大型銀行進一步加大工作力度，積極促進房地產市場平穩健康發展。包括一是要迅速建立專項工作機制和向分支機構傳達政策要求，快速形成總行統籌、全條線發力的工作格局。二是合理區分項目子公司風險和集團控股公司風險，建立區域優質房企「白名單」，對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。
三要做好優化和擴大現有授信審批「綠色通道」模式適用范圍，在落實相關政策的前提下，對於重點客戶、重要項目采取綠色通道形式加快審批和發放。四則要求銀行亦要積極配合做好「保交樓」工作，靠前對接專項借款安排，著力推進「保交樓」項目配套融資。
五是要銀行亦要充分利用并購貸款、投行等工具，積極穩妥推進重點房地產企業風險處置項目併購金融服務。六是積極支持人民群眾住房貸款合理需求，保障受疫情影響、符合延期政策的住房金融消費者的合法權益和征信保護。
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