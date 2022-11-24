計劃下提供多個項目，包括促進青年生產發展、協助弱勢學生改善生活和學習環境項目；第五波疫情期間更額外注資1500萬港元，向16000人提供緊急支援服務。莊思勤表示，在2023年將支援青年住房、兒童的教育等方面。當中與香港麥當勞叔叔之家合作，透過安排合資格兼職教師指導，讓受助兒童獲得基礎知識。

他提及值得留意的項目，例如與另外12家業務合作夥伴一起，為基督教正生書院翻新宿舍等。據了解，項目改善了宿舍屋頂漏水情況和隔熱效能，提升了校內學生的生活條件。

此外，計劃不限於支援本地有需要社群，也將資助擴大至中國內地、新加坡、印尼等。

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