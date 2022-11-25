美股隔晚休市，恒指今早高開12點見半日高位，法國企業稱內地「20條」執行未如理想，恒指後倒跌最多248點，半日高低波幅261點。國有大行將向房地產企業至少提供總計9,250億元授信額度，內房普遍向上。
恒指半日跌152點或0.86%，報17508點，大市成交金額495億元；國指跌55點或0.93%，報5936點。恒生科技指數收報3509點，跌2.06%。
藍籌股成交金額195.21億元，佔大市成交39.43%；科指成份股成交金額111.11億元，佔大市成交22.44%；國指成份股成交金額176.55億元，佔大市成交35.66%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、友邦（1299）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，44隻下跌，4隻無升跌。聯通（0762）升4%，收報4.16元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌12.68%，收報13.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報9.54元，升0.95%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報5.45元，跌6.52%。
恒指續受制於10天線(17803.14點)。科指續受制於10天線(3643.23點)，20天線(3425.08點)升穿50天線(3396.04點)。
北水南下合計淨流入7.47億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入33.89億元人民幣，較上日增加174.2%，連續第3日流入，累計流入61.9億元。
Naspers又再減持騰訊（0700）。收報270元，跌3.71%。
電訊盈科（0008）公布，PCCW Wealth向FWD票據持有人提收購要約，或構成電盈關連交易。收報3.42元，升2.09%。
渣打（2888）據報物色新財務總監。收報55.4元，升0.73%。
長江生命科技（0775）伙晶泰科技開發AI腫瘤疫苗研發平台。收報0.7元，升2.94%。
康希諾生物（6185）：吸入用疫苗運力每日100萬人份。收報100.8元，升2.91%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才（1428）收報1.3元，跌2.26%。中國燃氣（0384）收報8.63元，升0.35%。美團（3690）收報134.9元，跌2.88%。醫渡（2158）收報5.31元，跌1.67%。翠華控股（1314）收報0.2元，無升跌。
波司登（3998）中期多賺15%，盈利達7.34億人民幣。收報3.59元，跌6.27%。
金利豐（1031）中期少賺26.4%，不派息。收報0.29元，無升跌。
結好金融（1469）半年少賺83.4%，息3仙。收報0.66元，無升跌。
華南城（1668）盈警，料上半年盈利倒退六成。收報0.51元，升4.08%。
安全貨倉（0237）半年虧損擴大至1.35億，派息2仙。收報2.37元，無升跌。
莊臣控股（1955）料中期盈利按年跌近五成。收報0.92元，跌3.16%。
進智公交（0077）中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元，派特別息3仙。收報0.62元，升1.64%。
時間廊母企寶光實業（0084）中期扭虧賺5321萬，不派息。收報0.054元，升1.89%。
互太紡織（1382）半年少賺28.6%，息15仙。收報2.65元，升0.76%。
銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險， 為「白名單」內房開發貸展期。銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目。中海外（0688）收報20.4元，升2.1%；龍湖（0960）收報21.05元，無升跌；華潤置地（1109）收報33.95元，升1.19%；碧桂園（2007）收報2.88元，升1.77%。非藍籌內房萬科（2202）收報14.62元，升5.18%；新城發展（1030）收報3.3元，升4.76%；雅居樂（3383）收報2.43元，跌3.95%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌15%。
Dynam（6889）中期少賺65%，派息增4.2%。收報5.05元，跌3.81%。
友和（2347）半年扭虧賺100萬元，不派中期息。收報1.01元，跌0.98%。
周大福（1929）中期純利跌6.8%至33.4億，中期息維持0.22元。收報13.5元，跌12.68%。
破頂股包括，健世科技（9877）創上市新高，見46元，收報41.5元，升8.5%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.21元，收報4.41元，跌11.09%；三生製藥（1530）創52周高，見8.03元，收報8.01元，跌0.12%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.98元，無升跌。
6隻股份創上市新低，包括首創鉅大（1329）低見0.51元，收報0.51元，跌15%；亨得利（3389）低見0.176元，收報0.176元，跌2.22%；基石藥業（2616）低見3.25元，收報3.33元，升0.3%；金禧國際（0091）低見0.052元，收報0.055元，跌8.33%；大唐集團（2117）低見1元，收報1.02元，跌14.29%；智雲健康（9955）低見12.94元，收報13.18元，跌6.52%。
3隻股份創52周低，包括樂聲電子（0213）低見0.95元，收報0.95元，無升跌；麗新製衣（0191）低見1.55元，收報1.61元，跌3.01%；皇朝家居（1198）低見1.31元，收報1.34元，跌10.67%。
異動股
上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報1.26元，升57.5%；青島銀行（3866）收報3.34元，升35.77%；都市麗人（2298）收報0.22元，升18.28%；遠大中國（2789）收報0.033元，升17.86%；遊萊互動（2022）收報0.074元，升17.46%；達力環保（1790）收報0.7元，升16.67%；通達（0698）收報0.132元，升15.79%；名仕快相（8483）收報0.073元，升14.06%；中鋁國際（2068）收報2.13元，升13.9%。
下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報1.2元，跌20%；中遠海控（1919）見52周低7.86元，收報7.95元，跌19.04%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.51元，收報0.51元，跌15%；大唐集團（2117）創上市新低，見1元，收報1.02元，跌14.29%；大成食品（3999）收報0.49元，跌14.04%；雲遊控股（0484）收報0.76元，跌13.64%；精英匯（1775）收報0.385元，跌13.48%；周大福（1929）收報13.5元，跌12.68%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.21元，收報4.41元，跌11.09%；南方通信（1617）收報0.091元，跌10.78%。
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