MCRA模式由行業公會在金管局的支持下建立，在模式下，所有信貸提供者均需連接至「信貸資料平台」。該平台利用分布式分類賬技術（DLT）、大數據架構和應用程式介面等技術。銀行及放債人和個人信貸資料服務機構可在同一平台，以加密形式傳輸個人信貸資料，加強數據保護。平台的中央資料庫設於香港，獲選的信貸資料服務機構不得將個人信貸資料轉移至香港境外儲存和處理。

三家獲選的信貸資料服務機構已經通過系統測試，並已獲得由獨立第三方顧問撰寫的考核報告，達到資訊安全、系統管理和數據管理等方面的要求。

銀行公會表示，通過引入MCRA模式，行業公會期望為市場提供更安全可靠的個人信貸資料服務，促進公平的競爭環境。公會成立了專責小組加強對消費者的保障，以及對個人信貸資料服務機構的監察。

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