蘋果早前已將總產量目標由9000萬部下調至約8700萬部。

報道引述消息指，由於停產現象日益嚴重，蘋果和富士康過去兩周上調了鄭州產量缺口預估，並補充稱，他們預計能夠在2023年彌補600萬部的產量損失。

蘋果和富士康沒有立即回覆查詢。

另一位知情人士稱，相比於新進員工的離開，現有員工的隔離對生產的影響更大，因為他們擁有生產經驗和技能。

摩根士丹利的分析師也提出了蘋果和富士康可能遭遇的最糟糕情境，即鄭州工廠在今年餘下時間都無法交付iPhone。摩根士丹利分析師Sharon Shih在11月7日的研究報告中表示，這將導致鴻海當前季度的預期銷售額下降20%。

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