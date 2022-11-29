恒指今早高開260點或1.51%，報17558點，大市成交金額16億元；國指今早高開115點或1.97%，報5987點。恒生科技指數開市報3534點，升2.97%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。中移動（0941）、農夫山泉（9633）、港鐵（0066）拖累大市。
藍籌65隻升，6隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升13.36%，報3.31元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.61%，報33.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報6.04元，升8.24%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報27.25元，跌0.91%。
恒指上試10天線(17698.98點)，高於20天線(17159.94點)、50天線(16942.7點)。
科指上試10天線(3602.29點)，升穿20天線(3476.63點)，高於50天線(3382.47點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.405元，升1.25%。寶尊電商（9991）無成交，報10.28元。嗶哩嗶哩（9626）開市報97.4元，升1.88%。大快活（0052）無成交，報10.16元。富臨（1443）無成交，報0.19元。毛記葵涌（1716）無成交，報0.49元。旺旺（0151）開市報5.16元，升0.39%。
360數科（3660）上市，定價50.03元。開市報50.6元，升1.14%。
歌禮製藥（1672）：新冠口服抑制劑臨床試驗申請獲內地受理。開市報3.23元，升4.19%。
阿里健康（0241）中期虧轉盈，經調整後利潤3.5億元。開市報5.74元，升3.24%。
中證監︰恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復H股內房再融資。中海外（0688）開市報20.55元，升3.58%；龍湖（0960）開市報22.8元，升9.88%；華潤置地（1109）開市報34.5元，升3.92%；碧桂園（2007）開市報3.31元，升13.36%。
中人壽減持中國太保（2601）套現3274萬，持股量降至不足半成。開市報16.4元，升0.74%。
L'occitane（0973）：聖誕銷售開局不錯，明年將加價以保持毛利率增長。開市報21.5元，跌0.92%。
包浩斯（0483）中期純利大跌83%至590萬元，派中期息3仙。無成交，報0.55元。
大家樂（0341）：加價在所難免，料業績至明年首兩季才有明顯改善。無成交，報11.22元。
萬華（0426）上季虧損491.7萬，盈轉虧。無成交，報0.131元。
壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務料明年二、三季向銀行提供徵信服務。無成交，報1.8元。
鄭州廠混亂，蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量。鴻騰（6088）無成交，報1.49元；舜宇（2382）開市報86.45元，升2.98%；高偉電子（1415）無成交，報12.44元；瑞聲（2018）開市報17.34元，升1.88%。
1隻股份創上市新低，包括巨子生物（2367）低見24.15元，開市報24.15元，跌2.62%。
異動股
上升異動股，包括，新城發展（1030）開市報3.99元，升14.99%；融創服務（1516）開市報3.08元，升14.93%；天譽（0059）開市報0.062元，升14.81%；三巽控股（6611）開市報0.218元，升14.74%；碧桂園（2007）開市報3.31元，升13.36%；旭輝（0884）開市報1.39元，升13.01%；德信中國（2019）開市報0.82元，升12.33%；富力（2777）開市報2.02元，升12.22%；碧桂園服務（6098）開市報19元，升11.9%。
下跌異動股，包括，堃博醫療（2216）開市報2.12元，跌3.2%；中遠海能（1138）開市報7.63元，跌3.05%；遠大住工（2163）開市報5.47元，跌3.01%；eprint（1884）開市報0.35元，跌2.78%；晶苑國際（2232）開市報2.13元，跌2.74%；巨子生物（2367）創上市新低，見24.15元，開市報24.15元，跌2.62%；高鑫零售（6808）開市報1.76元，跌2.22%；三生製藥（1530）開市報7.98元，跌2.09%；飛達帽業（1100）開市報1.88元，跌2.08%；山高控股（0412）開市報4.86元，跌2.02%；康希諾生物（6185）開市報95.55元，跌2%。
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