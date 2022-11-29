中國各地出現「白紙運動」示威浪潮。官媒《新華社》以「精準免檢 也是精準防控」為題發文指，因地制宜、科學精准開展防控工作，是中央的明確要求。各地防控工作中結合地方實際情況並經科學研判，免除部分低風險人群參與全員核酸檢測要求，是降低疫情防控對人民群眾生活影響、落實中央精準防控要求的重要舉措。「精準免檢」的目標，是實現更好的精準防控。
文中提到，民有所呼，政有所應。對一些長期居家、行動不便的老人與在家上網課的學生來說，過高頻次參加核酸檢測既會造成不便，也沒必要，更會浪費核酸檢測資源。如果沒有社會面活動，同時周圍又沒有感染者和密接者，他們感染新冠病毒的風險並不高。 「精準免檢」是對這部分人群更好的保護，也有利於集中精力用於真正風險人群的篩查。
《新華社》又以「抗疫需要耐心、細心，更要有愛心」為題發文，在和疫情的遭遇戰中，人們難免有心理壓力。對有困難的群眾要提供耐心的引導、細心的服務，以及有愛心的關懷，鞏固抗疫中的心理防線，最大程度保護人民生命安全和身心健康。
文中又稱，疫情對社會生產、生活產生一些衝擊，面對疫情複雜變化，各地各部門要更加耐心紓解群眾的情緒。抗疫鬥爭具有複雜性、艱巨性、反復性，需要傾聽群眾心聲，耐心解決群眾問題，積極主動及時回應社會關切。
其他報道
恒指高開260點 碧桂園升13% 科指升2.9% 360數科上市升1.1%
港股ADR升207點 夜期高水225點 美期亞股跌 B站等業績 360數科上市