文中提到，民有所呼，政有所應。對一些長期居家、行動不便的老人與在家上網課的學生來說，過高頻次參加核酸檢測既會造成不便，也沒必要，更會浪費核酸檢測資源。如果沒有社會面活動，同時周圍又沒有感染者和密接者，他們感染新冠病毒的風險並不高。 「精準免檢」是對這部分人群更好的保護，也有利於集中精力用於真正風險人群的篩查。

《新華社》又以「抗疫需要耐心、細心，更要有愛心」為題發文，在和疫情的遭遇戰中，人們難免有心理壓力。對有困難的群眾要提供耐心的引導、細心的服務，以及有愛心的關懷，鞏固抗疫中的心理防線，最大程度保護人民生命安全和身心健康。

文中又稱，疫情對社會生產、生活產生一些衝擊，面對疫情複雜變化，各地各部門要更加耐心紓解群眾的情緒。抗疫鬥爭具有複雜性、艱巨性、反復性，需要傾聽群眾心聲，耐心解決群眾問題，積極主動及時回應社會關切。

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