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復星醫藥擬出售印度製藥商Gland

彭博社引述消息報道，在接獲潛在買家的意向後，復星醫藥（2196）正考慮出售印度製藥商Gland Pharma Ltd.。復星醫藥曾升最多5.35%，現報25.2元，升3.7%。

報道引述消息指，該公司一直在與一位顧問合作，非正式評估對其所持Gland控股權益的意向。據報處於對這項業務研究初級階段的有業內公司和收購公司。

Gland股價今年在孟買市場下跌了約54%，市值約為35億美元。根據公司網站，總部位於海德拉巴的Gland專注於抗生素、腫瘤學和心臟病治療等方面注射藥物的開發，業務遍及約60個國家。

報道引述消息指，在艱難的融資環境下，復星醫藥較高的估值預期可能會阻礙潛在交易的達成。公司尚未啟動正式的出售程序，也不確定相關考慮會形成交易。

復星醫藥的代表沒有立即回應彭博社查詢，Gland的發言人不予置評。

復星醫藥2017年以大約11億美元從KKR＆Co.等投資者手中收購收購了Gland的74%股權。該業務於三年後在孟買上市，首次公開募股規模為8.73億美元。

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