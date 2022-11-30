調查發現，分別有45%及42%受訪者認為運輸物流及高運輸成本對業務帶來最大影響，亦有40%受訪者認為進出口管制措施及條例，是發展跨境業務時的一大挑戰。

此外，調查結果顯示，疫情前中小企主要銷售手機及配件、時尚配飾，以及消費類電子產品等，疫情期間更多賣家因應消費者需求的變化，開始擴展產品類別，包括運動用品、嬰兒用品，以及收藏品或古董類別，銷售均錄得約8%增長。

eBay香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩指出，疫情期間消費者需求趨勢亦有所改變，例如運動用品更加暢銷，同時更多用戶加入網購行列，包括銀髮一族，有信心未來網上購物將成為主流。

eBay平台賣家、銷售相機及相關配件的「好友相機」Sales Director Danny Ho表示，考慮到eBay海外市場有穩定基礎，加上可推動曝光率，自2008年起於eBay售賣二手相機鏡頭，其後不斷擴大產品規模，現時約八成為全新產品，北美亦成為公司網購的主要市場。他表示，疫情期間跨境網購需求強勁，今年在eBay銷售額按年急升逾2倍，更超越香港實體店銷售額，平台佔整體電商業務逾一半收入。

許頌恩指出，雖然eBay沒有自營物流業務，不過亦積極與第三方物流商達成合作伙伴，例如與橙聯合作提供直郵發貨方案「SpeedPAK」，另推出一站式寄送平台「CPaSS」，簡化賣家處理跨境物流的程序。

調查於於2022年7月期間進行，由eBay 委託市場研究機構，以網上問卷形式，訪問了香港 200 名進行跨境商貿的中小企決策者。

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