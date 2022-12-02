隔晚美國數據引發經濟衰退憂慮，債息倒掛再創紀錄，市場關注今晚公布的非農數據，美期亞股向下，美匯跌至104.68，港元亦由升值變貶值，恒指國指升轉跌，科指升幅收窄，三大指數均見兩日低。
恒指今早高開48點，高位升104點，其後倒跌，低位跌205點，高低波幅310點。
恒指半日跌123點或0.66%，報18612點，大市成交金額681億元；國指跌40點或0.63%，報6344點。恒生科技指數收報3843點，升0.12%。
藍籌股成交金額272.02億元，佔大市成交39.94%；科指成份股成交金額165.18億元，佔大市成交24.25%；國指成份股成交金額234.27億元，佔大市成交34.4%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，62隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升6.51%，收報7.04元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.73%，收報2.77元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報7.04元，升6.51%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報91.8元，跌2.96%。
恒指下試100天線(18381.88點)。科指下試100天線(3811.86點)。
北水南下合計淨流出0.26億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入27.69億元人民幣，較上日減少75.82%，連續第4日流入，累計流入289.41億元。
匯控（0005）據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位，大部分為COO。收報46.95元，跌0.74%。
新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。收報6.3元，跌0.47%。
浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。舜宇收報93.55元，跌1.16%。瑞聲（2018）收報17.96元，跌0.66%。
小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。收報37.5元，跌1.19%。
羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。收報0.145元，升0.69%。
港交所（0388）首辦社商創效峰會 。收報311.2元，跌1.89%。
理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。收報79.5元，跌0.38%。
蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。收報91.8元，跌2.96%。
合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。收報1.72元，跌5.49%。
克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。收報0.06元，無升跌。
破頂股包括，凌雄科技（2436）創上市新高，見9.72元，收報9.61元，升6.9%；鴻騰（6088）創52周高，見1.8元，收報1.76元，跌1.12%；美高梅中國（2282）創52周高，見6.2元，收報5.93元，升2.24%；三生製藥（1530）創52周高，見8.38元，收報8.18元，跌1.09%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，收報8.76元，跌1.46%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.98元，升0.2%；中遠海運（0517）創52周高，見2.8元，收報2.7元，升0.37%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.048元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.37元，收報0.37元，跌5.13%。
異動股
上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.071元，升33.96%；霸王（1338）收報0.06元，升15.38%；雲頂新耀（1952）收報12.68元，升14.03%；海昌海洋公園（2255）收報1.66元，升11.41%；通天酒業（0389）收報0.088元，升11.39%；安德利果汁（2218）收報6.99元，升10.95%；華領醫藥（2552）收報3.84元，升10.66%；和黃醫藥（0013）收報23.3元，升9.91%；旭通（1826）收報0.095元，升9.2%；雲智匯科技（1037）收報0.24元，升9.09%；微泰醫療（2235）收報8.69元，升7.95%。
下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.041元，跌26.79%；億達中國（3639）收報0.95元，跌14.41%；希望教育（1765）收報0.59元，跌13.24%；藍鼎國際（0582）收報0.161元，跌12.97%；寶力科技（0164）收報0.088元，跌12%；智雲健康（9955）收報15.96元，跌10.34%；冠均國際（1629）收報0.28元，跌9.68%；中教控股（0839）收報7.47元，跌9.12%；津上精密機床（1651）收報7.31元，跌8.63%；順騰（0932）收報0.086元，跌8.51%。
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