moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日倒跌123點 三大指數見兩日低 下試100天線 北水轉流出

隔晚美國數據引發經濟衰退憂慮，債息倒掛再創紀錄，市場關注今晚公布的非農數據，美期亞股向下，美匯跌至104.68，港元亦由升值變貶值，恒指國指升轉跌，科指升幅收窄，三大指數均見兩日低。

恒指今早高開48點，高位升104點，其後倒跌，低位跌205點，高低波幅310點。

恒指半日跌123點或0.66%，報18612點，大市成交金額681億元；國指跌40點或0.63%，報6344點。恒生科技指數收報3843點，升0.12%。

藍籌股成交金額272.02億元，佔大市成交39.94%；科指成份股成交金額165.18億元，佔大市成交24.25%；國指成份股成交金額234.27億元，佔大市成交34.4%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，62隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升6.51%，收報7.04元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.73%，收報2.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報7.04元，升6.51%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報91.8元，跌2.96%。

恒指下試100天線(18381.88點)。科指下試100天線(3811.86點)。

北水南下合計淨流出0.26億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入27.69億元人民幣，較上日減少75.82%，連續第4日流入，累計流入289.41億元。

匯控（0005）據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位，大部分為COO。收報46.95元，跌0.74%。

新創建（0659）以約6億增購湖南隨岳高速公路60%權益。收報6.3元，跌0.47%。

浙江法院受理舜宇（2382）告瑞聲（2018）5附屬侵權。舜宇收報93.55元，跌1.16%。瑞聲（2018）收報17.96元，跌0.66%。

小鵬汽車（9868）上月交付5811輛電動車，按年大減63％。收報37.5元，跌1.19%。

羚邦（2230）：《男兒當入樽》電影下月12日香港、澳門上映。收報0.145元，升0.69%。

港交所（0388）首辦社商創效峰會 。收報311.2元，跌1.89%。

理想（2015）上月交付1.5萬輛電動車，按年升11.5％。收報79.5元，跌0.38%。

蔚來（9866）上月交付1.42萬輛電動車， 按年升三成。收報91.8元，跌2.96%。

合景泰富（1813）上月合約銷售額跌38%。收報1.72元，跌5.49%。

克莉絲汀（1210）：聯交所對公司7名現任和前任董事作紀律行動。收報0.06元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，凌雄科技（2436）創上市新高，見9.72元，收報9.61元，升6.9%；鴻騰（6088）創52周高，見1.8元，收報1.76元，跌1.12%；美高梅中國（2282）創52周高，見6.2元，收報5.93元，升2.24%；三生製藥（1530）創52周高，見8.38元，收報8.18元，跌1.09%；招金礦業（1818）創52周高，見9.27元，收報8.76元，跌1.46%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.98元，升0.2%；中遠海運（0517）創52周高，見2.8元，收報2.7元，升0.37%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.048元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括民生教育（1569）低見0.37元，收報0.37元，跌5.13%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.071元，升33.96%；霸王（1338）收報0.06元，升15.38%；雲頂新耀（1952）收報12.68元，升14.03%；海昌海洋公園（2255）收報1.66元，升11.41%；通天酒業（0389）收報0.088元，升11.39%；安德利果汁（2218）收報6.99元，升10.95%；華領醫藥（2552）收報3.84元，升10.66%；和黃醫藥（0013）收報23.3元，升9.91%；旭通（1826）收報0.095元，升9.2%；雲智匯科技（1037）收報0.24元，升9.09%；微泰醫療（2235）收報8.69元，升7.95%。

下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.041元，跌26.79%；億達中國（3639）收報0.95元，跌14.41%；希望教育（1765）收報0.59元，跌13.24%；藍鼎國際（0582）收報0.161元，跌12.97%；寶力科技（0164）收報0.088元，跌12%；智雲健康（9955）收報15.96元，跌10.34%；冠均國際（1629）收報0.28元，跌9.68%；中教控股（0839）收報7.47元，跌9.12%；津上精密機床（1651）收報7.31元，跌8.63%；順騰（0932）收報0.086元，跌8.51%。

 

其他報道

IMF總裁下周訪京 將敦促中國解決貧窮國家債務危機

財庫局許正宇：下周一公布香港保險業發展藍圖

瑞信據報將裁減債券銷售部門三分一人手

LRN完成收購湯森路透旗下合規學習業務

1個月HIBOR升至4.91% 港元升至7.777後急轉貶值 重返7.786

美國批准SpaceX再發射7500顆星鏈衛星

花樣年一債券據報獲債權人同意延付利息

恒大汽車據報計劃裁員10%、暫停出糧最多3個月

新華社連發三時評 稱要快封快解、應解盡解

內地目標明年1月底前 80歲以上新冠疫苗接種率達90% 上月為76%

匯控據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位 大部分為COO

恒指高開48點 科指升0.4% 續高於100天線 創科升2.2% 理想升3.7%