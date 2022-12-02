彭博社引述消息指，美國當局要求與FTX有密切往來的加密貨幣投資者和交易公司提供有關FTX關鍵人物的信息，其中包括關於創始人Sam Bankman-Fried和旗下投資部門Alameda Research的前負責人Caroline Ellison的信息。
報道引述消息指，紐約南區美國檢察官辦公室最近發出數條要求，要求接收人自願交出名單上FTX員工和關聯方的信息。
報道引述消息指，接收對象包括經常在FTX交易的公司、與平台高管有過交談或持有其他有助於刑事調查的信息。此舉通常用於開始挖掘證人、投資者或客戶所掌握的潛在信息來源，無需陪審團的傳票。
報道引述消息指，美國證券交易委員會執法部門的律師也向投資或在FTX交易的公司發出了類似信息要求，該部門在對FTX破產事件同時展開民事調查。
報道引述消息指，該機構希望多了解一些這些公司與FTX的關係、以及與FTX和Alameda前高層溝通的情況，包括Bankman-Fried和Ellison。美國證券交易委員會還想加強了解FTX代表告知投資者的內容，以及是否有違反證券法的虛假陳述。
紐約南區檢方和美國證券交易委員會的代表不予置評。FTX暫未回覆彭博社查詢。
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