報道引述消息指，紐約南區美國檢察官辦公室最近發出數條要求，要求接收人自願交出名單上FTX員工和關聯方的信息。

報道引述消息指，接收對象包括經常在FTX交易的公司、與平台高管有過交談或持有其他有助於刑事調查的信息。此舉通常用於開始挖掘證人、投資者或客戶所掌握的潛在信息來源，無需陪審團的傳票。

報道引述消息指，美國證券交易委員會執法部門的律師也向投資或在FTX交易的公司發出了類似信息要求，該部門在對FTX破產事件同時展開民事調查。

報道引述消息指，該機構希望多了解一些這些公司與FTX的關係、以及與FTX和Alameda前高層溝通的情況，包括Bankman-Fried和Ellison。美國證券交易委員會還想加強了解FTX代表告知投資者的內容，以及是否有違反證券法的虛假陳述。

紐約南區檢方和美國證券交易委員會的代表不予置評。FTX暫未回覆彭博社查詢。

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