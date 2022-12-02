國美電器昨晚在官方微博發聲明，稱國美電器及國美控股集團其它下屬公司未收悉任何司法機關作出的有關公司被申請破產的法律文書或問詢談話，對公司經營中遇到的因難和問題，公司一貫本著負責任的態度，在充分保障各方權益的前提下協商處理，合作共贏。