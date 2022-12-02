國美電器昨晚在官方微博發聲明，稱國美電器及國美控股集團其它下屬公司未收悉任何司法機關作出的有關公司被申請破產的法律文書或問詢談話，對公司經營中遇到的因難和問題，公司一貫本著負責任的態度，在充分保障各方權益的前提下協商處理，合作共贏。
聲明並指，對於無法協商一致的，通過司法路徑予以解決，公司尊重司法、遵守法律規定，也請相關各方恪守法律法規，合法合規解決爭議問題。
而據內地傳媒報道，中城院要案中心官方微博今日回應國美電器的聲明，稱供應商向法院提出的關於國美電器破產清算申請合法合規，法院目前主要是形式審查，通知應該只是時間問題。
受上述消息拖累，國美零售（0493）半日大跌6.6%，收報0.185元，暫成交4.05億元。
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