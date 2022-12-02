據指，中國恒大召開集團月度工作會議的會議時間為今日（12月2日）的下午3時30分，原訂由恒大主席許家印主持，參會人員公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監（含城市更新），財務部、法務部及監察室負責人，會議地點廣州恒大中心。

此外，內地微博又流傳許家印自殺消息。風財訊引述恒大內部人士指，11月30日許家印在廣州參加會議，狀態良好。網上亦流傳恒大副總裁陳朝華的微信朋友圈截圖，圖片題示陳指自己亦無特別渠道，但據其判斷「不可能！我自己選擇不相信。」

在網上流傳中國恒大主席許家印自殺消息後，據內地多間媒體包括官媒証券時報、券中社等，均引述恒大內部人士予以否認，並指12月2日上午仍有恒大員工向許家印匯報相關工作，在1時左右許家印仍在恒大相關高層群組發布一條關於加強復工復產的語音消息。

另據報恒大汽車集團總部要解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下派到工廠。不過，據官媒中証報報道，接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。

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