顧客只需登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃瞄店內心水產品的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取。

國泰會員每消費低至港幣4元便可賺取 1 里數，使用渣打國泰Mastercard每消費港幣2元可額外賺取 1 里數。

親臨實體店的顧客可以盡情選購一系列國泰品牌商品，包括推出國泰 X Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品等。

顧客時尚生活董事施愷民表示，首間國泰實體店開幕，為公司成立76年以來的一大重要里程碑。除了國泰的網上平台，國泰一直探索其他能與顧客互動的渠道，以創造更多有意義的交流機會。

他續稱，公司於2021年推出「國泰」主品牌，旨在將大家對旅遊的熱愛帶到日常的生活範疇之中，而購物是這概念中的一個重要範疇，國泰實體店將會是一個優尚平台，向大眾展示「國泰」所代表尊尚旅遊生活的精髓。

其他報道

英特爾愛爾蘭2000員工放3個月無薪假

【有片：埋身擊】不妨等數據公布後才入市

半日沽空金額103億 沽空最多為國指ETF

國美電器稱未收到破產申請 國美零售半日挫逾6%

美國要求與FTX往來的投資者和公司提供信息

恒指半日倒跌123點 三大指數見兩日低 下試100天線 北水轉流出

人行易綱：中國明年通脹將保持溫和 將重點支持經濟復蘇

國美電器稱未收到破產申請 國美零售半日挫逾6%

美國要求與FTX往來的投資者和公司提供信息

恒指半日倒跌123點 三大指數見兩日低 下試100天線 北水轉流出

人行易綱：中國明年通脹將保持溫和 將重點支持經濟復蘇

IMF總裁下周訪京 將敦促中國解決貧窮國家債務危機

財庫局許正宇：下周一公布香港保險業發展藍圖

瑞信據報將裁減債券銷售部門三分一人手

LRN完成收購湯森路透旗下合規學習業務

1個月HIBOR升至4.91% 港元升至7.777後急轉貶值 重返7.786

美國批准SpaceX再發射7500顆星鏈衛星

花樣年一債券據報獲債權人同意延付利息

恒大汽車據報計劃裁員10%、暫停出糧最多3個月

新華社連發三時評 稱要快封快解、應解盡解

內地目標明年1月底前 80歲以上新冠疫苗接種率達90% 上月為76%

匯控據報環球裁減15%經理級員工涉最少200個職位 大部分為COO