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國泰首間實體店於太古城中心開幕 可以里數付款

國泰（0293）宣布首間國泰實體店開幕，實體店位於香港太古城中心，提供產品策展、國泰品牌商品創作，靈活的付款方式及多點配送服務。

顧客只需登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃瞄店內心水產品的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取。

國泰會員每消費低至港幣4元便可賺取 1 里數，使用渣打國泰Mastercard每消費港幣2元可額外賺取 1 里數。

親臨實體店的顧客可以盡情選購一系列國泰品牌商品，包括推出國泰 X Start From Zero特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品等。

顧客時尚生活董事施愷民表示，首間國泰實體店開幕，為公司成立76年以來的一大重要里程碑。除了國泰的網上平台，國泰一直探索其他能與顧客互動的渠道，以創造更多有意義的交流機會。

他續稱，公司於2021年推出「國泰」主品牌，旨在將大家對旅遊的熱愛帶到日常的生活範疇之中，而購物是這概念中的一個重要範疇，國泰實體店將會是一個優尚平台，向大眾展示「國泰」所代表尊尚旅遊生活的精髓。

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