問到CCG的發展及從已故「舖王」鄧成波家族手上「低撈」松齡一事，蔡宏興笑指，華懋一直謀求多元化發展，在不同行業的投資是隨著社會需要、市場轉變均有不同部署，今次有機會投資松齡「是投入我哋的資源，我哋唔係搵一個好平的生意去投資，而是看好生意的前景，絕對對松齡的發展好有信心」。

他又指，收購松齡是因為欣賞公司有專業管理層及業務穩健，華懋管理許多不同屋苑，亦有「居家安老」的想法，如在安達臣項目「安峰」已特意加入長幼共融概念，建設全齡社區等，相信松齡都可以參與其中，為物業用家提升更高價值。

至於新成立的CCG品牌，松齡將是主要品牌之一，老齡服務與傳統地產有好多協同效應，包括居家安老、護理、院舍及晚期治療等。至於目前華懋其他多元化發展亦包括新經濟類的數據中心、其他如物流及凍倉等業務，都是隨著經濟改變由地產延伸開去。

陳業強則表示，雖然華懋對松齡的收購合併僅兩個多月，但已感受到華懋的支持，雙方已馬不停蹄討論如何有更多協作，在樂齡服務作貢獻。

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