moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

華懋入主松齡 再推全新品牌「CCG Healthcare」

華懋集團入主安老院舍集團松齡（1989）後，華懋執董兼行政總裁蔡宏興首次以松齡主席身份，與松齡執董兼行政總裁陳業強齊齊亮相，並宣布華懋成立全新品牌「CCG Healthcare」。

問到CCG的發展及從已故「舖王」鄧成波家族手上「低撈」松齡一事，蔡宏興笑指，華懋一直謀求多元化發展，在不同行業的投資是隨著社會需要、市場轉變均有不同部署，今次有機會投資松齡「是投入我哋的資源，我哋唔係搵一個好平的生意去投資，而是看好生意的前景，絕對對松齡的發展好有信心」。

他又指，收購松齡是因為欣賞公司有專業管理層及業務穩健，華懋管理許多不同屋苑，亦有「居家安老」的想法，如在安達臣項目「安峰」已特意加入長幼共融概念，建設全齡社區等，相信松齡都可以參與其中，為物業用家提升更高價值。

至於新成立的CCG品牌，松齡將是主要品牌之一，老齡服務與傳統地產有好多協同效應，包括居家安老、護理、院舍及晚期治療等。至於目前華懋其他多元化發展亦包括新經濟類的數據中心、其他如物流及凍倉等業務，都是隨著經濟改變由地產延伸開去。

陳業強則表示，雖然華懋對松齡的收購合併僅兩個多月，但已感受到華懋的支持，雙方已馬不停蹄討論如何有更多協作，在樂齡服務作貢獻。

 

其他報道

美國撤銷對孟晚舟銀行欺詐及其他指控

融創據報正設法重組90億美元離岸債務

國泰首間實體店於太古城中心開幕 可以里數付款

內地網傳許家印自殺 恒大副總裁：不可能

英特爾愛爾蘭2000員工放3個月無薪假

【有片：埋身擊】不妨等數據公布後才入市