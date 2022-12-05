Crimson Bond Trust 2022-2P住宅抵押貸款證券（「RMBS」）債券。

RMBS主要由澳洲居民和非澳洲居民貸款人提供的第一按揭貸款作支持，包括SMSF的主要借款人，而該按揭貸款由貸款人以澳洲住宅物業抵押予以擔保。此為BC Invest發行的第三個RMBS，包括大部分澳洲國內和SMSF主要借款人。

BC Invest 主席及遠東發展董事總經理孔祥達表示，「我們再次對BC Invest於成功透過RMBS市場彰顯其強勁的增長感到高興。儘管市場波動，但現有和新投資者仍表示濃厚的興趣。我們相信，澳洲RMBS市場的穩固基本層面獲得全球投資者的認可，此對將來發展來說是個好開始。在過去 12 個月新增超過 25 億澳元的新貸款以及在過去兩年從 RMBS發行中籌集24 億澳元，RMBS市場是我們融資戰略的一個組成部分」。

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