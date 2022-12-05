碧桂園（2007）公布，2022年11月份的權益合約銷售額為260.1億元人民幣（下同），較2021年11月份的413.5億元，按年跌37.1%﹔2022年首11個月的權益合約銷售額為3354.4億元，較2021年首11個月的5354.2億元，按年跌37.35%。
融創中國（1918）公布，2022年11月份的合約銷售額為80.4億元，較2021年11月份的367.4億元，按年跌78.12%﹔2022年首11個月的合約銷售額為1,611億元，較2021年首11個月的5,495.4億元，按年跌70.68%。
雅居樂（3383）2022年11月份的合約銷售額為36億元，較2021年11月份的120.1億元，按年跌70.02%﹔2022年首11個月的合約銷售額為613.8億元，較2021年首11個月的1251.5億元，按年跌50.95%。
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