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碧桂園首11個月合約銷售額按年跌37%

碧桂園（2007）公布，2022年11月份的權益合約銷售額為260.1億元人民幣（下同），較2021年11月份的413.5億元，按年跌37.1%﹔2022年首11個月的權益合約銷售額為3354.4億元，較2021年首11個月的5354.2億元，按年跌37.35%。