港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升17日，升7.64點子至5.08208%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。對上一次連升17日是2018年12月19日，當日拆息報2.39821%。
港元現報7.7696元貶值16點子，曾貶值最多40點子，報7.772元，亦曾升值最多25點子，報7.7655元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.2點子至3.8275%；1星期HIBOR升9.07點子至4.26524%；2星期HIBOR升9.74點子至4.38286%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.8點子至5.41691%；6個月期HIBOR升4.67點子至5.56149%；12個月期HIBOR升4.74點子至5.76149%。
美元指數現報105.222貶值0.067點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報4.18486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.8972%，連續17日擴闊，利差是2020年5月25日後最高，當日差距為0.9597%
對上一次連續17日擴闊，是2018年6月25日，當日利差報0.0221%。
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