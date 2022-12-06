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恒指半日跌181點 科指跌1.9% 北水終止連續兩日流出 賭、藥股上升

內地雖然持續放寬防疫措施，不過隔晚因數據意外上升引發對聯儲局緊縮政策，美股向下，恒指今早低開306點，短暫擴大跌幅至315點，其後一度倒升最多51點，臨近尾市升幅收窄，半日高低波幅367點。

恒指半日跌181點或0.93%，報19336點，大市成交金額934億元；國指跌91點或1.36%，報6614點。恒生科技指數收報4156點，跌1.92%。

藍籌股成交金額385.03億元，佔大市成交41.22%；科指成份股成交金額251.79億元，佔大市成交26.95%；國指成份股成交金額326.65億元，佔大市成交34.97%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，39隻下跌，4隻無升跌。康師傅（0322）升5.44%，收報13.18元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.33%，收報8.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.25元，升4.61%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.5元，跌9.95%。

恒指10天線(18312.5點)升近100天線(18360.57點)。科指10天線(3767.82點)升近100天線(3805.88點)。

北水南下合計淨流入25.82億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入22.99億元人民幣，較上日減少60.99%，連續第6日流入，累計流入384.59億元。

三葉草生物（2197）折讓13%配股，籌5億。收報4.15元，跌8.59%。

海底撈（6862）考慮實物分派特海股份。收報22.15元，升1.61%。

信利國際（0732）上月營業淨額按年跌26％至14.78億元。收報1.41元，跌1.4%。

奈雪的茶（2150） 5.25億人幣購樂樂茶逾43%股權，股東協議披露後者2027年前或分拆上市。收報7.96元，升10.56%。

碧桂園（2007）首11個月合約銷售額按年跌37%。收報2.99元，跌3.55%。

遠東（0035）旗下BC Invest發行4.08億澳元定價住宅抵押貸款證券。收報1.86元，升0.54%。

新世界（0017）、遠洋（3377）簽署戰略合作協議。新世界收報20.25元，升0.5%。遠洋（3377）收報1.07元，跌0.93%。

江澤民逝世，內地「禁娛」，騰訊（0700）旗下多款遊戲暫停服務一日。收報310.6元，跌1.08%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.33元，收報1.33元，升18.75%；固生堂（2273）創上市新高，見51.75元，收報50.45元，升2.13%；萬物雲（2602）創上市新高，見48.45元，收報47.05元，升0.32%；健世科技（9877）創上市新高，見58元，收報58元，升18.37%；鴻騰（6088）創52周高，見2.03元，收報1.98元，跌2.46%；美高梅中國（2282）創52周高，見7.63元，收報7.52元，升3.72%；永利澳門（1128）創52周高，見8.26元，收報8.11元，升3.18%；銀河娛樂（0027）創52周高，見52.25元，收報52.05元，升1.26%；金沙中國（1928）創52周高，見25.35元，收報24.65元，升1.44%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.04元，收報14.3元，升2.14%；白雲山（0874）創52周高，見24.6元，收報23.25元，跌2.31%；平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.5元，跌9.95%；阿里健康（0241）創52周高，見9.6元，收報8.54元，跌1.73%；攜程集團（9961）創52周高，見275.8元，收報264.2元，升0.53%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括恒盛地產（0845）低見0.085元，收報0.09元，跌2.17%；力勤資源（2245）低見14.4元，收報15.12元，跌0.79%。

4隻股份創52周低，包括宏安（1222）低見0.04元，收報0.041元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；博駿教育（1758）低見0.44元，收報0.44元，跌2.22%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.031元，跌3.13%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報6.35元，升28.54%；築友智造（0726）收報0.51元，升25.93%；金貓銀貓（1815）收報0.53元，升24.71%；堡獅龍（0592）收報0.56元，升20.43%；勵駿（1680）收報0.37元，升19.35%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.33元，收報1.33元，升18.75%；健世科技（9877）創上市新高，見58元，收報58元，升18.37%；中原建業（9982）收報0.66元，升17.86%；威華達（0622）收報0.295元，升15.69%；Uju Holding（1948）收報2.33元，升14.78%；中國醫療網絡（0383）收報0.055元，升14.58%。

下跌異動股，包括，比高（8220）收報0.128元，跌20.5%；盈健醫療（1419）收報1.6元，跌16.23%；東曜藥業（1875）收報2.11元，跌13.88%；北京京客隆（0814）收報0.63元，跌10%；平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.5元，跌9.95%；貝殼（2423）收報44.8元，跌9.86%；名創優品（9896）收報21.25元，跌9.77%；百濟神州（6160）收報113.4元，跌8.77%；三葉草生物（2197）收報4.15元，跌8.59%。

 

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