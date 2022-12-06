范卓雲表指，全球GDP增長將由今年的2.9%放緩至明年的1.8%，當中，英國及歐元區將出現衰退。亞洲地區除日本外，抗衰退能力較強，料中國經濟增長將由今年3.5%升至明年5.2%，香港則由今年負增長3.1%，回升至增長3.5%。主要推動力為中國調整防疫政策，帶動消費，令經濟恢復速度加快。

最近人行下調存款準備金率四分一厘，匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預計，明年上半年存款準備金率將再次下調半厘，並增加目標地區的再貸款配額。該行認為人行有空間在今年年底前進一步將主要利率下調 5 個基點，以釋放更強烈的寬鬆政策信號。

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