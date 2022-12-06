匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期，恒生指數於明年底將升至22470點。展望中國內地及香港受惠於經濟重啟，對消費、澳門博彩、航運股尤其看好。受惠於利率上升，金融板塊亦較為看好，料未來12個月有關企業的壞帳將會受控。
該行亦看好內地股票市場，何偉華表示，其估值及市盈率低，風險溢價水平高，加上開放關口後有很大空間增長，因此對市場持偏高比重配置。
在內地房地產市場方面，內地政府新公布16項新措施加大對內房企業的融資支持，惟何偉華指出，房企的違約總負債仍然不少。在內房供應需求方面，雖然有措施為未完成項目提供資金繼續發展及推出，有助回復供應，但置房者對市場的信心仍然需要時間恢復，料未來數個月內房銷售將比較困難。
科網股方面，何偉華認為，消費者信心、就業水平等經濟狀況均影響科網股，預計明年業績將受惠於經濟反彈，會有明顯改善。最近政策評論轉為樂觀，但企業落實監管細則，及營運轉變仍在調整階段，需基於於估值及盈利方面選股。
該行預計明年美國利率見頂，美元的上升趨勢已經結束，對美元評級下調至中性。匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，日圓今年以來大幅貶值，被市場低估價值，料將受惠於經濟重啟，將上調日圓至看漲。該行亦上調對歐元及英鎊至中性。范卓雲指，相對美元走軟，預計人民幣兑美元到2023年底將溫和升值至6.9。
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