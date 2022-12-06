美股隔晚因憂慮聯儲局緊縮政策而下跌，港股反覆向下，尾市跌幅收窄，美匯、港元、人民幣昨日大幅波動，今日表現平穩，美期微升，歐股向下，亞股個別發展。恒指午後變動不大，今早低開306點後，低位跌315點，其後倒升最多51點，全日高低波幅367點。