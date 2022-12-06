美股隔晚因憂慮聯儲局緊縮政策而下跌，港股反覆向下，尾市跌幅收窄，美匯、港元、人民幣昨日大幅波動，今日表現平穩，美期微升，歐股向下，亞股個別發展。恒指午後變動不大，今早低開306點後，低位跌315點，其後倒升最多51點，全日高低波幅367點。
恒指收市跌77點或0.4%，報19441點，大市成交金額1650億元，較上日減少26.38%，是12月2日1427.75億元成交後最少；國指跌53點或0.8%，報6652點。恒生科技指數收報4161點，跌1.82%。
藍籌股成交金額742.46億元，佔大市成交44.99%；科指成份股成交金額443.55億元，佔大市成交26.88%；國指成份股成交金額631.34億元，佔大市成交38.26%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。
藍籌41隻升，32隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升4.86%，收報9.07元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.65%，收報8.66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報26.8元，升2.88%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.85元，跌8.85%。
恒指10天線(18322.94點)升近100天線(18361.61點)。科指10天線(3768.26點)升近100天線(3805.92點)。
北水南下合計淨流入28.36億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入5.41億元人民幣，較上日減少90.82%，連續第6日流入，累計流入367.01億元。
嗶哩嗶哩（9626）否認大規模裁員 稱是部分業務進行調整 股價現跌逾7%。收報160元，跌6.98%。
呷哺集團：旗下呷哺呷哺（0520）、湊湊等北京餐廳陸續開放堂食。收報7.58元，跌5.96%。
三葉草生物（2197）折讓13%配股，籌5億。收報4.08元，跌10.13%。
海底撈（6862）考慮實物分派特海股份。收報21.75元，跌0.23%。
信利國際（0732）上月營業淨額按年跌26％至14.78億元。收報1.42元，跌0.7%。
奈雪的茶（2150） 5.25億人幣購樂樂茶逾43%股權，股東協議披露後者2027年前或分拆上市。收報7.55元，升4.86%。
碧桂園（2007）首11個月合約銷售額按年跌37%。收報3.17元，升2.26%。
遠東（0035）旗下BC Invest發行4.08億澳元定價住宅抵押貸款證券。收報1.85元，無升跌。
新世界（0017）、遠洋（3377）簽署戰略合作協議。新世界收報20.65元，升2.48%。遠洋（3377）收報1.12元，升3.7%。
江澤民逝世，內地「禁娛」，騰訊（0700）旗下多款遊戲暫停服務一日，北京環球影城明關閉。收報311.8元，跌0.7%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.33元，收報1.2元，升7.14%；固生堂（2273）創上市新高，見51.75元，收報48元，跌2.83%；萬物雲（2602）創上市新高，見49元，收報48元，升2.35%；健世科技（9877）創上市新高，見58元，收報53.8元，升9.8%；寶勝國際（3813）創52周高，見1.5元，收報0.85元，升30.77%；鴻騰（6088）創52周高，見2.09元，收報1.99元，跌1.97%；美高梅中國（2282）創52周高，見7.84元，收報7.53元，升3.86%；永利澳門（1128）創52周高，見8.41元，收報8.27元，升5.22%；銀河娛樂（0027）創52周高，見52.25元，收報51.65元，升0.49%；金沙中國（1928）創52周高，見25.35元，收報24.7元，升1.65%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.04元，收報13.6元，跌2.86%；白雲山（0874）創52周高，見24.6元，收報22.95元，跌3.57%；平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.85元，跌8.85%；阿里健康（0241）創52周高，見9.6元，收報8.53元，跌1.84%。
3隻股份創上市新低，包括東曜藥業（1875）低見2.04元，收報2.3元，跌6.12%；恒盛地產（0845）低見0.084元，收報0.089元，跌3.26%；力勤資源（2245）低見14.4元，收報15.22元，跌0.13%。
7隻股份創52周低，包括味丹國際（2317）低見0.51元，收報0.59元，升1.72%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；宏安（1222）低見0.04元，收報0.04元，跌2.44%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；博駿教育（1758）低見0.435元，收報0.435元，跌3.33%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.033元，升3.13%；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.37元，升8.71%。
異動股
上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報8.19元，升65.79%；勵駿（1680）收報0.475元，升53.23%；恒偉集團（8219）收報0.33元，升40.43%；龍光地產（3380）收報1.35元，升32.35%；寶勝國際（3813）創52周高，見1.5元，收報0.85元，升30.77%；時代鄰里（9928）收報1.41元，升29.36%；正榮服務（6958）收報0.65元，升25%；新世界百貨中國（0825）收報0.82元，升22.39%；金貓銀貓（1815）收報0.5元，升17.65%；華融金控（0993）收報0.12元，升16.5%；中原建業（9982）收報0.65元，升16.07%。
下跌異動股，包括，中國置業（0736）收報0.156元，跌22%；創新奇智（2121）收報19.8元，跌12.39%；億達中國（3639）收報0.83元，跌11.7%；Let Group（1383）收報0.1元，跌10.71%；中創新航（3931）收報19.38元，跌10.28%；三葉草生物（2197）收報4.08元，跌10.13%；清晰醫療（1406）收報0.93元，跌9.71%；貝殼（2423）收報45元，跌9.46%；雲頂新耀（1952）收報13.42元，跌9.45%；盈健醫療（1419）收報1.73元，跌9.42%；東方（0018）收報0.6元，跌9.09%。
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