moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌77點 成交1650億 科指跌1.8% 北水轉流入

美股隔晚因憂慮聯儲局緊縮政策而下跌，港股反覆向下，尾市跌幅收窄，美匯、港元、人民幣昨日大幅波動，今日表現平穩，美期微升，歐股向下，亞股個別發展。恒指午後變動不大，今早低開306點後，低位跌315點，其後倒升最多51點，全日高低波幅367點。

恒指收市跌77點或0.4%，報19441點，大市成交金額1650億元，較上日減少26.38%，是12月2日1427.75億元成交後最少；國指跌53點或0.8%，報6652點。恒生科技指數收報4161點，跌1.82%。

藍籌股成交金額742.46億元，佔大市成交44.99%；科指成份股成交金額443.55億元，佔大市成交26.88%；國指成份股成交金額631.34億元，佔大市成交38.26%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌41隻升，32隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升4.86%，收報9.07元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.65%，收報8.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報26.8元，升2.88%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.85元，跌8.85%。

恒指10天線(18322.94點)升近100天線(18361.61點)。科指10天線(3768.26點)升近100天線(3805.92點)。

北水南下合計淨流入28.36億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入5.41億元人民幣，較上日減少90.82%，連續第6日流入，累計流入367.01億元。

午後消息股表現

嗶哩嗶哩（9626）否認大規模裁員 稱是部分業務進行調整 股價現跌逾7%。收報160元，跌6.98%。

呷哺集團：旗下呷哺呷哺（0520）、湊湊等北京餐廳陸續開放堂食。收報7.58元，跌5.96%。

今早及隔晚消息股表現

三葉草生物（2197）折讓13%配股，籌5億。收報4.08元，跌10.13%。

海底撈（6862）考慮實物分派特海股份。收報21.75元，跌0.23%。

信利國際（0732）上月營業淨額按年跌26％至14.78億元。收報1.42元，跌0.7%。

奈雪的茶（2150） 5.25億人幣購樂樂茶逾43%股權，股東協議披露後者2027年前或分拆上市。收報7.55元，升4.86%。

碧桂園（2007）首11個月合約銷售額按年跌37%。收報3.17元，升2.26%。

遠東（0035）旗下BC Invest發行4.08億澳元定價住宅抵押貸款證券。收報1.85元，無升跌。

新世界（0017）、遠洋（3377）簽署戰略合作協議。新世界收報20.65元，升2.48%。遠洋（3377）收報1.12元，升3.7%。

江澤民逝世，內地「禁娛」，騰訊（0700）旗下多款遊戲暫停服務一日，北京環球影城明關閉。收報311.8元，跌0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.33元，收報1.2元，升7.14%；固生堂（2273）創上市新高，見51.75元，收報48元，跌2.83%；萬物雲（2602）創上市新高，見49元，收報48元，升2.35%；健世科技（9877）創上市新高，見58元，收報53.8元，升9.8%；寶勝國際（3813）創52周高，見1.5元，收報0.85元，升30.77%；鴻騰（6088）創52周高，見2.09元，收報1.99元，跌1.97%；美高梅中國（2282）創52周高，見7.84元，收報7.53元，升3.86%；永利澳門（1128）創52周高，見8.41元，收報8.27元，升5.22%；銀河娛樂（0027）創52周高，見52.25元，收報51.65元，升0.49%；金沙中國（1928）創52周高，見25.35元，收報24.7元，升1.65%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.04元，收報13.6元，跌2.86%；白雲山（0874）創52周高，見24.6元，收報22.95元，跌3.57%；平安好醫生（1833）創52周高，見33.9元，收報28.85元，跌8.85%；阿里健康（0241）創52周高，見9.6元，收報8.53元，跌1.84%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括東曜藥業（1875）低見2.04元，收報2.3元，跌6.12%；恒盛地產（0845）低見0.084元，收報0.089元，跌3.26%；力勤資源（2245）低見14.4元，收報15.22元，跌0.13%。

7隻股份創52周低，包括味丹國際（2317）低見0.51元，收報0.59元，升1.72%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；宏安（1222）低見0.04元，收報0.04元，跌2.44%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；博駿教育（1758）低見0.435元，收報0.435元，跌3.33%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.033元，升3.13%；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.37元，升8.71%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報8.19元，升65.79%；勵駿（1680）收報0.475元，升53.23%；恒偉集團（8219）收報0.33元，升40.43%；龍光地產（3380）收報1.35元，升32.35%；寶勝國際（3813）創52周高，見1.5元，收報0.85元，升30.77%；時代鄰里（9928）收報1.41元，升29.36%；正榮服務（6958）收報0.65元，升25%；新世界百貨中國（0825）收報0.82元，升22.39%；金貓銀貓（1815）收報0.5元，升17.65%；華融金控（0993）收報0.12元，升16.5%；中原建業（9982）收報0.65元，升16.07%。

下跌異動股，包括，中國置業（0736）收報0.156元，跌22%；創新奇智（2121）收報19.8元，跌12.39%；億達中國（3639）收報0.83元，跌11.7%；Let Group（1383）收報0.1元，跌10.71%；中創新航（3931）收報19.38元，跌10.28%；三葉草生物（2197）收報4.08元，跌10.13%；清晰醫療（1406）收報0.93元，跌9.71%；貝殼（2423）收報45元，跌9.46%；雲頂新耀（1952）收報13.42元，跌9.45%；盈健醫療（1419）收報1.73元，跌9.42%；東方（0018）收報0.6元，跌9.09%。

 

其他報道

livi bank伙富衛保險推家居保 年費劃一420元

【薛偉傑專欄】猴子「意念打字」並非驚天地 Neuralink未顯出技術突破

嗶哩嗶哩否認大規模裁員 稱是部分業務進行調整 股價現跌逾7%

施羅德投資料中港股市明年跑出

呷哺集團：旗下呷哺呷哺、湊湊等北京餐廳陸續開放堂食

WeLab Bank與Tesla簽訂合作備忘錄 推用戶專屬無抵押貸款

滬指穩守3200點 深證成指兩連升

匯豐：料恒指明年底升至22470點 看好消費、澳博板塊

匯豐：美息明年見頂維持 美國未會出現衰退

新華社指應持續優化完善防控 中國最困難時期已過 未再提及動態清零

半日沽空136億元 恒生中國企業沽空最多

恒指半日跌181點 科指跌1.9% 北水終止連續兩日流出 賭、藥股上升