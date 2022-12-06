報告又指出，不熟悉內銷市場運為港企的最大痛點 ，不少企業表示內地市場充斥低價產品（36.8%），並且不熟悉內地的法律法規、產品標準（35.8%）等。此外，也有不少提到缺乏內地客戶信貸背景資料（25.9%）、缺乏資金開拓內地市場（23.5%）、放賬風險高（22.0%）等融資及客戶信貸問題。

在管理內銷的應收賬款方面，與內地放賬的商業習慣不同 ，最多港商會要求買方預付貨款（57.9%）或選擇自行承擔風險（43.6%）。也有部分港商會購買信用保險，只有14%，包括在香港直接投保或經香港銀行投保的信用保險。

香港貿發局於今年第三季，向413家已經或有意開展大灣區內銷業務的香港貿易商和製造商進行問卷調查，發現超過95%受訪企業正面臨各種挑戰，特別是疫情影響供應鏈及生產或採購活動，和通關問題影響業務營運等，此外，海外市場訂單不足、成本上升等也影響業務發展。

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