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信保局總監趙民忠﹕預料明年保險理賠會回升至2019年疫前正常水平

香港出口信用保險局總監趙民忠表示，內地信用保險市場發展未成熟，以及企業對外披露資料有所保留，未完全開放，儘管有不少第三方的渠道可查看企業資料，但信保局都會以客觀評估所有保單。趙民忠表示，今年上半年投保方面，客戶付運表現「不錯」，下半年受環球宏觀經濟疲弱，內地疫情反彈影響，客戶付運自9月開始顯著放緩。 趙民忠又表示， 疫情下，政府就借貸推出多項支援和放寬政策，去年保險理賠創歷史新低，今年保險理賠較去年微升，但仍處於低水平。他預料，明年受多項宏觀經濟不確定性、政府支援貸款政策減弱等影響，明年保險理賠會較今年多，料恢復至2019年疫情前正常水平。