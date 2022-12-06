香港出口信用保險局總監趙民忠表示，內地信用保險市場發展未成熟，以及企業對外披露資料有所保留，未完全開放，儘管有不少第三方的渠道可查看企業資料，但信保局都會以客觀評估所有保單。趙民忠表示，今年上半年投保方面，客戶付運表現「不錯」，下半年受環球宏觀經濟疲弱，內地疫情反彈影響，客戶付運自9月開始顯著放緩。 趙民忠又表示， 疫情下，政府就借貸推出多項支援和放寬政策，去年保險理賠創歷史新低，今年保險理賠較去年微升，但仍處於低水平。他預料，明年受多項宏觀經濟不確定性、政府支援貸款政策減弱等影響，明年保險理賠會較今年多，料恢復至2019年疫情前正常水平。
貿發局研究總監范婉兒表示，今年聖誕檔期出口表現，延續過去幾個月疲弱，加上去年高位，今年數字「唔靚」。她表示，受香港與內地疫情管控影，陸路跨境貨運大減五成，以至不少貨物減少來港轉口。她又表示，儘管出口數字表現不理想，但有部分出口商透過調整東南亞貨存，進行出貨，或經內地直接出口海外，部分出口商生意仍能保持。
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