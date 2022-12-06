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中海外11月合約銷售跌11% 保利升68% 中海宏洋跌41% 陽光100跌51%

中海外（0688）公布，今年11月份的合約銷售為241.11億元人民幣（下同），較2021年11月的272.42億元，按年跌11.5%﹔今年首11個月合約銷售2,567.06億元，較2021年首11個月的3297.26億元，按年跌22.1%。中海外錄得已認購物業銷售約84.33億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中海外11月份在深圳、北京收購2幅地皮，應付土地金60.32億元﹔首11個月累計收購土地應佔面積為631.39萬平方米，累計應付土地金約881.42億元。

中海外宏洋（0081）公布，今年11月份的合約銷售為32.6億元，較2021年11月的55.5億元，按年跌41.2%﹔今年首11個月合約銷售360.76億元，較2021年首11個月的655.88億元，按年跌45%。中海外宏洋截至11月底錄得已認購物業銷售約14.13億元。集團於11月份新增江蘇省鹽城市項目一個，土地款2.82億元。

保利置業（0119）公布，今年11月份的合約銷售額為81億元，較2021年11月份的48億元，按年升68.75%﹔今年首11個月累計合約銷售額為450億元，較2021年首11個月的498億元，按年跌10%。

陽光100（2608）方面，今年11月份的合約銷售額為5600萬元，較2021年11月份的1.15億元，按年跌51.3%﹔今年首11個月累計合約銷售額為11.32億元，較2021年首11個月的29.13億元，按年跌61.14%。

 

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