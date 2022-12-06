國泰航空（0293）空中服務員工會於今日下午召開緊急會員大會，商討員工福利待遇等安排。工會表示，如果不獲國泰正面溝通，不排除聖誕及農暦新年期間，考慮下一步行動，而罷工是最後考慮方案。
工會主席張鑑源表示，自政府在9月底放寛入境檢疫限制後，航班數量一直上升，惟國泰1月起每班航班均縮減至少1名人手，令工作量增加，機組人員在外站休息時間亦有所減少，而且編更安排非常混亂。
他指，過去工會透過不同方式向國泰表達訴求，惟公司反應冷淡，因此召開緊急會員大會，探討是否有進一步工業行動，不排除發起罷工。
國泰回應指，隨着邁向復常，會為機艙服務員提供更多編更選擇。公司重建網絡期間，需要作出一些暫時的編更安排，其中大部份備受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決。發言人又指，向顧客保證航班服務將運作如常，無須擔心。
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