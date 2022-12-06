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國際航空料全球航空業將在明年恢復盈利

國際航空（IATA）發公告表示，預計全球航空業將在明年恢復盈利，航空公司因全球大流行而造成的損失在今年已持續減少。

IATA表示，預料明年航空業實現 47 億美元的小額淨利潤， 淨利潤率為 0.6%。這是自 2019 年行業淨利潤 264 億美元（淨利潤率 3.1%）以來的首次盈利。  

IATA又預料，今年航空公司淨虧損預計為 69 億美元，較6月份展望的全年97億美元虧損有所改善，這亦明顯好過2021年和2020年分別虧損的420億美元和1377億美元。 

 

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