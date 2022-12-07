港元現報7.7839元貶值75點子，曾貶值最多124點子，報7.7888元，亦曾升值最多42點子，報7.7722元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌127.63點子至2.55119%；1星期HIBOR跌44.86點子至3.81667%；2星期HIBOR跌29.1點子至4.09191%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.12點子至5.40571%；6個月期HIBOR跌0.29點子至5.55863%；12個月期HIBOR升1.22點子至5.77369%。

美元指數現報105.589升值0.011點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報4.21729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.8025%，終止連續17日擴闊，利差是2022年12月05日後最低，當日差距為0.7884%。

對上一次終止連續17日擴闊，是2022年11月08日，當日利差報-0.7055%。

其他報道

內地11月進、出口均遠遜預期 出口僅增0.9% 美元計更大跌8.7%

馬斯克據報將Twitter總部部分辦公室改成臥室 以便通宵工作員工使用

內地今日或公布進一步調整優化防疫措施

比亞迪李柯稱 巴菲特「鍾愛」車廠 不會離棄

安踏考慮最快明年將Amer Sports上市

蘋果推遲Apple Car發布時間至2026年

滬深三大指數低開 人行淨回籠1680億人民幣

恒指低開60點 科指跌0.18% 10天線升穿100天線 碧桂園跌8.2%

北水增持希望教育 減持碧桂園

大摩擬全球裁員2%

港股ADR跌101點 夜期低水13點 美期升亞股跌

高盛、聯博CEO料美國經濟明年將衰退

碧桂園折讓14.83%配股 籌47億

華爾街大行CEO料美國衰退 債息倒掛再破紀錄 道指跌350點