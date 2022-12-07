moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

1個月HIBOR終止17連升 跌至5.019%

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止17連升，跌6.23點子至5.01982%，對上一次終止17連升是2022年11月02日，當日拆息報3.20845%。

港元現報7.7839元貶值75點子，曾貶值最多124點子，報7.7888元，亦曾升值最多42點子，報7.7722元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌127.63點子至2.55119%；1星期HIBOR跌44.86點子至3.81667%；2星期HIBOR跌29.1點子至4.09191%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.12點子至5.40571%；6個月期HIBOR跌0.29點子至5.55863%；12個月期HIBOR升1.22點子至5.77369%。

美元指數現報105.589升值0.011點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報4.21729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.8025%，終止連續17日擴闊，利差是2022年12月05日後最低，當日差距為0.7884%。

對上一次終止連續17日擴闊，是2022年11月08日，當日利差報-0.7055%。

其他報道

內地11月進、出口均遠遜預期 出口僅增0.9% 美元計更大跌8.7%

馬斯克據報將Twitter總部部分辦公室改成臥室 以便通宵工作員工使用

內地今日或公布進一步調整優化防疫措施

比亞迪李柯稱 巴菲特「鍾愛」車廠 不會離棄

安踏考慮最快明年將Amer Sports上市

蘋果推遲Apple Car發布時間至2026年

滬深三大指數低開 人行淨回籠1680億人民幣

恒指低開60點 科指跌0.18% 10天線升穿100天線 碧桂園跌8.2%

北水增持希望教育 減持碧桂園

大摩擬全球裁員2%

港股ADR跌101點 夜期低水13點 美期升亞股跌

高盛、聯博CEO料美國經濟明年將衰退

碧桂園折讓14.83%配股 籌47億

華爾街大行CEO料美國衰退 債息倒掛再破紀錄 道指跌350點