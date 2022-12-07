港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止17連升，跌6.23點子至5.01982%，對上一次終止17連升是2022年11月02日，當日拆息報3.20845%。
港元現報7.7839元貶值75點子，曾貶值最多124點子，報7.7888元，亦曾升值最多42點子，報7.7722元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌127.63點子至2.55119%；1星期HIBOR跌44.86點子至3.81667%；2星期HIBOR跌29.1點子至4.09191%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.12點子至5.40571%；6個月期HIBOR跌0.29點子至5.55863%；12個月期HIBOR升1.22點子至5.77369%。
美元指數現報105.589升值0.011點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報4.21729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.8025%，終止連續17日擴闊，利差是2022年12月05日後最低，當日差距為0.7884%。
對上一次終止連續17日擴闊，是2022年11月08日，當日利差報-0.7055%。
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