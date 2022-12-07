美國經濟衰退憂慮影響市場氣氛，內地上月進出口均遜預期，美元計出口創下2020初以來最大降幅，A股向下，憧憬內地放寬防疫措施，港股反覆。恒指今早低開60點後曾跌最多108點，一度倒升最多158點，半日高低波幅268點。