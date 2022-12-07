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恒指半日升28點 科指升1.37% 北水轉流出

美國經濟衰退憂慮影響市場氣氛，內地上月進出口均遜預期，美元計出口創下2020初以來最大降幅，A股向下，憧憬內地放寬防疫措施，港股反覆。恒指今早低開60點後曾跌最多108點，一度倒升最多158點，半日高低波幅268點。

恒指半日升28點或0.15%，報19469點，大市成交金額903億元；國指升15點或0.23%，報6668點。恒生科技指數收報4218點，升1.37%。

藍籌股成交金額356.9億元，佔大市成交39.52%；科指成份股成交金額197.2億元，佔大市成交21.83%；國指成份股成交金額318.27億元，佔大市成交35.24%。

騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。

藍籌43隻升，32隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升8.32%，收報9.24元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌9.78%，收報2.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.39元，升16.02%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.01元，跌3.97%。

恒指10天線(18517.5點)升穿100天線(18347.84點)。科指10天線(3834.6點)升穿100天線(3802.36點)。

北水南下合計淨流出9.2億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入10.97億元人民幣，較上日增加102.88%，連續第7日流入，累計流入377.98億元。

AI繪圖爆紅，美圖公司（1357）一度勁飈46%。收報1.69元，升40.83%。

比亞迪（1211）冀參與智利鋰礦項目，將在全球尋找鋰供應。比亞迪李柯稱，巴菲特「鍾愛」車廠，不會離棄。收報211元，升5.66%。

安踏（2020）考慮最快明年將Amer Sports上市。收報98元，升1.55%。

碧桂園（2007）折讓14.83%配股，籌47億。收報2.86元，跌9.78%。

時代中國（1233）11月合約銷售跌85%。收報1.68元，跌5.62%。

禹洲（1628）收購珠海沿海66.7%股權，總代價8.8億人民幣。收報0.385元，跌1.28%。

不滿工作量增加及縮短外站休息時間，國泰（0293）工會：不排除發起罷工。收報8.39元，升2.94%。

中海外（0688）11月合約銷售跌11%。收報20.3元，跌2.64%。

保利（0119）11月合約銷售升68%。收報1.9元，跌2.06%。

中海宏洋（0081）11月合約銷售跌41%。收報3.5元，跌2.23%。

瑞銀：iPhone交貨時間改善。高偉電子（1415）收報12.08元，升5.96%；瑞聲（2018）收報18.24元，跌0.87%；富智康（2038）收報0.9元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，萬物雲（2602）創上市新高，見51元，收報49.35元，升2.81%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.45元，收報8.23元，升9.3%；永利澳門（1128）創52周高，見9.16元，收報8.85元，升7.01%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.3元，收報53.15元，升2.9%；金沙中國（1928）創52周高，見26.9元，收報25.65元，升3.85%；國藥控股（1099）創52周高，見20.45元，收報20.1元，升6.69%；東陽光藥（1558）創52周高，見8.25元，收報8.16元，升6.11%；神威藥業（2877）創52周高，見7.66元，收報7.65元，升5.37%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.48元，收報5.48元，升6.82%；同程旅行（0780）創52周高，見18.18元，收報17.6元，升4.64%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括子不語（2420）低見5.86元，收報5.89元，跌1.01%；交運燃氣（1407）低見1.01元，收報1.07元，跌2.73%。

3隻股份創52周低，包括宏安（1222）低見0.04元，收報0.042元，升5%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，寶寶樹集團（1761）收報0.37元，升45.1%；美圖公司（1357）收報1.69元，升40.83%；多想雲（6696）收報0.79元，升36.21%；華融金控（0993）收報0.163元，升35.83%；eprint（1884）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升25%；康方生物（9926）收報38.65元，升24.08%；稻草熊（2125）收報1.34元，升24.07%；長江生命科技（0775）收報0.85元，升21.43%；恒偉集團（8219）收報0.4元，升21.21%；領悅服務（2165）收報0.64元，升20.75%。

下跌異動股，包括，中國新城鎮（1278）收報0.065元，跌16.67%；偉俊集團控股（1013）收報0.037元，跌13.95%；強泰環保（1395）收報0.161元，跌10.56%；香港航天科技（1725）收報7.37元，跌10.01%；碧桂園（2007）收報2.86元，跌9.78%；世紀聯合（1959）收報0.325元，跌9.72%；寶勝國際（3813）收報0.77元，跌9.41%；中國醫療網絡（0383）收報0.05元，跌9.09%；樂透互娛（8198）收報0.54元，跌8.47%。

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