文章日期：2022年12月7日 12:39
大市半日沽空金額140.08億元，較上日增加0.02%，沽空金額佔大市成交比率為15.51%。沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）33.39億元，較上日增加304%。
藍籌當中，沽空比率最高的是碧桂園（2007）沽空比率43.86%。科指股沽空比率最高的是攜程（9961）沽空比率66.49%。
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