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衛健委推優化疫情防控措施 不得採取各種形式臨時封控

衛健委發布「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，提出不得採取各種形式的臨時封控、優化核酸檢測、調整隔離方式、實高風險區「快封快解」等措施，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法。另外，國務院聯防聯控機制將於週三下午3點召開發布會，國家衛健委、疾控局相關負責人和有關專家將出席，並回答媒體提問。

「關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知」，提出十點，當中，一是科學精準劃分風險區域。按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

二是進一步優化核酸檢測。不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

三是優化調整隔離方式。感染者要科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

四是落實高風險區“快封快解”。連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

五是保障群眾基本購藥需求。六是加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。七是加強重點人群健康情況摸底及分類管理。八是保障社會正常運轉和基本醫療服務。九是強化涉疫安全保障。十是進一步優化學校疫情防控工作。

 

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