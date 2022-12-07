國務院聯防聯控機制進一步優化疫情防控措施，推出十條措施，當中包括無症狀和輕症者採取居家隔離，亦優化核酸檢測，不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。
防疫新十條出台後，同程旅行（0780）平台大交通綜合搜索量快速上漲，機票即時搜索量較前日同一時段上漲438%，火車票即時搜索量上漲276%。此外，同程旅行數據顯示，截至當天上午10點，元旦期間出行的機票搜索量較前日同一時段上漲超過5倍，元旦期間的酒店搜索量較前日同一時間上漲近7倍。
攜程（9961）平台上的機票亦即時搜索量大增160%，其中，春節前夕（臘月二十五至除夕）的機票搜索量暴漲至3年以來最高點。
另外，防疫新十條公布後，航空股股價亦應聲彈起。東航（0670）一度大漲17.28%，高見3.53元，現報3.24元，升7.64%；國航（0753）曾升20.25%，高見7.6元，最新報6.76元，升6.96%；南航（1055）一度升11.7%，高見5.25元，報4.86元，升3.4%。
其他報道
內地11月進、出口均遠遜預期 出口僅增0.9% 美元計更大跌8.7%
馬斯克據報將Twitter總部部分辦公室改成臥室 以便通宵工作員工使用