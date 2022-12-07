乘聯會指，11月份全月工作日有22天，生產能力持平於去年，目前產量仍基本保持穩定。

11月中旬衛健委出台防疫「20條措施」，加大對地方層層加碼現象的整改，這對本周市場活力的恢復有一定利好。但執行過程中「上有政策、下有對策」、執法主體不明確，防控層層加碼現象仍有發生，在城市中甚至小到以小區物業有自決權的現象屢禁不止。近期車展等聚集車市人氣的活動很少，經銷商閉店情況達到20%以上較為嚴重的程度，消費者被封控無法提車、經銷商因閉店無法營業。

年內車企更著重在新媒體運營上的持續發力，除交車外的銷售全流程逐漸遷移至線上，預熱年末火爆升溫的局面，但效果仍明顯低於線下的氛圍和營銷效果。

國內車企庫存普遍偏高，加之部分刺激政策的拉動作用，會拉動消費。相信隨著各地市場秩序的逐步恢復，年末購置稅補貼和新能源補貼政策到期前會促進提前購買，地方促消費政策仍會延續並呈現出季節特徵。

由於近期各地疫情反彈，經銷商閉店比例突破40%，市場展廳流量和訂單情況出現較大影響，年底汽車消費需求釋放出現一定風險和不確定。消費者收入信心不處於高位，大宗商品消費較謹慎，前期積壓的消費能量預計在6-8月釋放了，形成9-10月的平穩走勢。受疫情管控的衝擊，9-10月市場低於預期，但明年春節前的提前消費預計應更多在11-12月體現，只要各地防控不過度加碼，對年末車市還有信心。

乘聯會指，再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出，認為是重大利好，讓市場決定發展，降低發展的補貼隱形成本。

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