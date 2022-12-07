moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

乘聯會：11月乘用車零售跌6% 只要防控不過度加碼 對年末車市有信心

乘聯會公布初步數據，內地11月乘用車市場零售170.1萬輛，按年下降6%，按月下降8%；21至30日當週銷量84.1萬輛，按年跌9%，按周升72%。

乘聯會指，11月份全月工作日有22天，生產能力持平於去年，目前產量仍基本保持穩定。

11月中旬衛健委出台防疫「20條措施」，加大對地方層層加碼現象的整改，這對本周市場活力的恢復有一定利好。但執行過程中「上有政策、下有對策」、執法主體不明確，防控層層加碼現象仍有發生，在城市中甚至小到以小區物業有自決權的現象屢禁不止。近期車展等聚集車市人氣的活動很少，經銷商閉店情況達到20%以上較為嚴重的程度，消費者被封控無法提車、經銷商因閉店無法營業。

年內車企更著重在新媒體運營上的持續發力，除交車外的銷售全流程逐漸遷移至線上，預熱年末火爆升溫的局面，但效果仍明顯低於線下的氛圍和營銷效果。

國內車企庫存普遍偏高，加之部分刺激政策的拉動作用，會拉動消費。相信隨著各地市場秩序的逐步恢復，年末購置稅補貼和新能源補貼政策到期前會促進提前購買，地方促消費政策仍會延續並呈現出季節特徵。

由於近期各地疫情反彈，經銷商閉店比例突破40%，市場展廳流量和訂單情況出現較大影響，年底汽車消費需求釋放出現一定風險和不確定。消費者收入信心不處於高位，大宗商品消費較謹慎，前期積壓的消費能量預計在6-8月釋放了，形成9-10月的平穩走勢。受疫情管控的衝擊，9-10月市場低於預期，但明年春節前的提前消費預計應更多在11-12月體現，只要各地防控不過度加碼，對年末車市還有信心。

乘聯會指，再過不到1個月時間，國家新能源汽車補貼將終止退出，認為是重大利好，讓市場決定發展，降低發展的補貼隱形成本。

其他報道

吉利11月總銷量按年增6.8% 累售僅完成全年目標78%

國泰工會不排除發起罷工 梁振英批評要脅罷工是不顧全大局

國藥擬以每股6元私有化中國中藥 溢價59%

全日沽空305.21億元 盈富沽空金額最多

數據疲軟蓋過放寬放疫利好 恒指大億成交跌626點 北水流出兩周最多

信用卡被爆盜用 渣打：可經網上理財或SC Mobile即時鎖卡 並提出爭議請求

Adobe據報裁員約百人

FT：Alameda投資近500項目涉逾400億 包括無人機、農產及減肥藥

以嶺藥業研發「含連花清瘟口罩」 布品亦可做成內衣、內褲及手套等

滬指終止兩連升 失守3200點

國務院「防疫新十條」 出台 同程：機票及火車票搜索量分別飈4倍及2.7倍