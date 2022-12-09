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澳門出新行政法規 博企設專區專碼吸外國客獲減免5%撥款費用

澳門行政會今午宣布，完成討論《減免承批公司博彩毛收入撥款的施行細則》行政法規草案。經聽取博彩委員會的意見後，行政長官可減免承批公司繳納撥款。新的行政法規將配合賭牌批給，並由行政長官批示下，於明年1月1日新賭牌落實時執行。

澳門博彩監察協調局局長何浩瀚表示，博彩企業將來招徠不包括中港台的外國旅遊及商務客，將會安排到博彩專區及用專屬碼下注，並據此可減免博企5%的繳納撥款。營運方式類似博彩企業經營的公司廳，新的安排為過往所無。

澳門行政法務司司長兼行政會發言人張永春指出，根據反洗錢及反恐怖融資規定，博企需就凡涉款50萬元注碼兌換的定義需要上報去計算，在2019年疫情前，外國賭客只佔當年賭收3.58%。澳門的博彩客源側重內地客，情況並不健康亦不理想，因此在新的賭牌批給下，冀透過博企提供硬件及改善服務，到海外增開辦事處，提供交通便利，加上政府的措施配合下，吸引更多外國客源。在新的批給已對此有要求。雖然澳門博彩稅收向來予人印象較高，但是他認為，澳門在爭取博彩及旅遊的條件，其他地方並不具備，因此他對將來吸引外國客源會有信心。

根據現行稅例，應賭客下注時繳納35%博彩稅率及5%撥款，並由博企代繳，但是按將來新批給及行政法規安排，博企招徠的外國客人在專區以專碼下注，便可免繳5%撥款。何浩瀚指，外國自由行客仍然有自由到任何中場、高端中場及貴賓廳下注，繳付正常稅率。如果發現博企虛假聲明或不法手段取得豁免，博企需要在1個月內返還不法減免的費用，如博企未返還有關費用，博監局可通知財政局，以稅收形式將博企不法減免費用所得，返還政府。

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