moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開179點 升穿200天線 科指升1% 美皓上市跌9.5%

恒指今早高開179點或0.92%，報19775點，大市成交金額27億元；國指今早高開72點或1.09%，報6727點。恒生科技指數開市報4269點，升1.09%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、京東（9618）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌63隻升，7隻下跌，6隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.3%，報47.3元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.94%，報14.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報19.7元，升4.01%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報40.4元，跌2.3%。

恒指續高於10天線(19337.23點)，升穿200天線(19707.5點)。科指續高於10天線(4144.67點)、200天線(4124.38點)。

美皓醫療（1947）上市，定價0.84元。開市報0.76元，跌9.52%。

信利國際（0732）增持信利仁壽10％股權涉資8.45億元。無成交，報1.33元。

東岳（0189）發盈喜料全年盈利大幅增長。開市報9.23元，升3.48%。

天能（0819）旗下A股擬瑞士發行GDR。無成交，報8.8元。

港交所（0388）計劃推雙幣股人民幣櫃枱，預計明年上半年開始推行。開市報349元，升1.69%。

國泰（0293）﹕取消黃碼進一步吸引旅客來港。開市報8.77元，升0.11%。

快狗打車（2246）上市半年，再遭阿里旗下菜鳥減持。無成交，報4.85元。

股神巴菲特再減持比亞迪（1211）。開市報210.4元，無升跌。

吉利（0175）：建議分拆極氪，分拆適用比率5至25%，續為非全資附屬。開市報12.38元，升1.64%。

破頂股表現

破頂股包括，花房集團（3611）創上市新高，見4.36元，開市報4.36元，升1.87%；康方生物（9926）創52周高，見43.6元，開市報43.6元，升3.69%；太古（0019）創52周高，見67.75元，開市報67.75元，升0.52%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，開市報47.3元，升4.3%；新地（0016）創52周高，見107.5元，開市報107.5元，升1.13%；數碼通（0315）創52周高，見4.73元，開市報4.73元，升0.21%。

異動股

上升異動股，包括，復星醫藥（2196）開市報29元，升11.97%；中達（0139）開市報0.093元，升6.9%；正榮地產（6158）開市報0.55元，升5.77%；康龍化成（3759）開市報48.55元，升5.43%；珠江船務（0560）開市報1元，升5.26%；山東墨龍（0568）開市報3.06元，升4.79%；雲頂新耀（1952）開市報13.58元，升4.78%；丘鈦（1478）開市報4.59元，升4.56%；縱橫遊（8069）開市報0.19元，升4.4%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，開市報47.3元，升4.3%。

下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.079元，跌14.13%；霸王（1338）開市報0.05元，跌12.28%；美皓醫療（1947）開市報0.76元，跌9.52%；南戈壁（1878）開市報1.04元，跌7.96%；廣發証券（1776）開市報10.66元，跌4.99%；思考樂教育（1769）開市報1.75元，跌3.85%；和諧汽車（3836）開市報1.27元，跌3.79%；晶苑國際（2232）開市報2.42元，跌3.2%；華興資本（1911）開市報8.31元，跌2.46%；小鵬（9868）開市報40.4元，跌2.3%。

 

其他報道

TC Energy據報計劃下周重啟Keystone 紐油暫跌0.4%

CPI公布前美債購買量急增 白宮稱沒有洩密

衛龍IPO下限定價 超購14倍 一手中籤率70%

港股ADR跌0.06點 夜期高水69點 美皓醫療上市

北水增持國美 減持天譽

美通脹降溫 美股曾創逾3個月高 收市升幅收窄 道指升103點