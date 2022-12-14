恒指今早高開179點或0.92%，報19775點，大市成交金額27億元；國指今早高開72點或1.09%，報6727點。恒生科技指數開市報4269點，升1.09%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、京東（9618）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌63隻升，7隻下跌，6隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.3%，報47.3元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌1.94%，報14.12元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報19.7元，升4.01%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報40.4元，跌2.3%。
恒指續高於10天線(19337.23點)，升穿200天線(19707.5點)。科指續高於10天線(4144.67點)、200天線(4124.38點)。
美皓醫療（1947）上市，定價0.84元。開市報0.76元，跌9.52%。
信利國際（0732）增持信利仁壽10％股權涉資8.45億元。無成交，報1.33元。
東岳（0189）發盈喜料全年盈利大幅增長。開市報9.23元，升3.48%。
天能（0819）旗下A股擬瑞士發行GDR。無成交，報8.8元。
港交所（0388）計劃推雙幣股人民幣櫃枱，預計明年上半年開始推行。開市報349元，升1.69%。
國泰（0293）﹕取消黃碼進一步吸引旅客來港。開市報8.77元，升0.11%。
快狗打車（2246）上市半年，再遭阿里旗下菜鳥減持。無成交，報4.85元。
股神巴菲特再減持比亞迪（1211）。開市報210.4元，無升跌。
吉利（0175）：建議分拆極氪，分拆適用比率5至25%，續為非全資附屬。開市報12.38元，升1.64%。
破頂股包括，花房集團（3611）創上市新高，見4.36元，開市報4.36元，升1.87%；康方生物（9926）創52周高，見43.6元，開市報43.6元，升3.69%；太古（0019）創52周高，見67.75元，開市報67.75元，升0.52%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，開市報47.3元，升4.3%；新地（0016）創52周高，見107.5元，開市報107.5元，升1.13%；數碼通（0315）創52周高，見4.73元，開市報4.73元，升0.21%。
異動股
上升異動股，包括，復星醫藥（2196）開市報29元，升11.97%；中達（0139）開市報0.093元，升6.9%；正榮地產（6158）開市報0.55元，升5.77%；康龍化成（3759）開市報48.55元，升5.43%；珠江船務（0560）開市報1元，升5.26%；山東墨龍（0568）開市報3.06元，升4.79%；雲頂新耀（1952）開市報13.58元，升4.78%；丘鈦（1478）開市報4.59元，升4.56%；縱橫遊（8069）開市報0.19元，升4.4%；九龍倉置業（1997）創52周高，見47.3元，開市報47.3元，升4.3%。
下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.079元，跌14.13%；霸王（1338）開市報0.05元，跌12.28%；美皓醫療（1947）開市報0.76元，跌9.52%；南戈壁（1878）開市報1.04元，跌7.96%；廣發証券（1776）開市報10.66元，跌4.99%；思考樂教育（1769）開市報1.75元，跌3.85%；和諧汽車（3836）開市報1.27元，跌3.79%；晶苑國際（2232）開市報2.42元，跌3.2%；華興資本（1911）開市報8.31元，跌2.46%；小鵬（9868）開市報40.4元，跌2.3%。
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