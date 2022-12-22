美股走高，恒指半日大幅高收，即市一度見高位19,735點，收市升528點或2.76%，報19688點，南下資金半日淨流入27.89億元，大市成交金額576億元；國指升209點或3.23%，報6710點。恒生科技指數收報4210點，升4.6%。
大型科技股齊飈，阿里巴巴（9988）升4.8%，收報88.5元；騰訊（0700）升3.92%，收報323.2元；美團（3690）升5.74%，收報184.2元；小米（1810）升4.36%，收報11.02元；網易（9999）收報114.6元，升3.8%；京東（9618）收報232.6元，升6.21%；嗶哩嗶哩（9626）收報190.1元，升10.33%。
北京多地開放堂食，餐飲股升勢凌厲，海底撈（6862）收報21.75元，升8.86%，是升幅最大的藍籌；九毛九（9922）收報20.6元，升6.51%；呷哺呷哺（0520）收報9元，升14.07%。
Nike（耐克）業績超預期及消費復蘇題材受熱炒，體育用品股受捧。李寧（2331）收報67.25元，升6.83%；安踏（2020）收報102.9元，升5.43%；特步（1368）收報8.65元，升5.49%；滔搏（6110）收報6.01元，升6.94%。
央行、證監會再發聲支持房地產市場，內房股集體大漲。潤地（1109）升0.74%，收報34.25元；碧桂園（2007）升1.51%，收報2.69元；中海外（0688）升1.24%，收報20.45元；龍光地產（3380）收報1.3元，升6.56%；時代中國（1233）收報1.66元，升5.73%；旭輝（0884）收報1.15元，升4.55%。
市場憧憬內地與澳門跨境旅行正常化，博彩股造好。金沙中國（1928）升0.6%，收報25.3元；銀娛（0027）升1.88%，收報51.45元；新濠國際發展（0200）收報8.3元，升4.01%；永利澳門（1128）收報8.47元，升3.04%；美高梅中國（2282）收報8.59元，升4%；澳博（0880）收報4.32元，升5.11%。
其他報道
FTX創辦人Gary Wang與薯條哥前女友承認控罪 將與檢察官合作
網傳以嶺藥業公布連花清瘟配方 稱可照方抓藥 以嶺藥業：內容不實
美國禁「香港製造」標籤 世貿裁定不符國際貿易規則 政府對裁決表示歡迎