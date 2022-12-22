美股走高，恒指半日大幅高收，即市一度見高位19,735點，收市升528點或2.76%，報19688點，南下資金半日淨流入27.89億元，大市成交金額576億元；國指升209點或3.23%，報6710點。恒生科技指數收報4210點，升4.6%。