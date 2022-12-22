馬化騰稱，騰訊今年提升內部審查和控制的力度，結果查出大量內部貪腐問題，從第四季的調查來看，內部的貪腐情況比較嚴峻。他形容是「看完之後嚇死人」、「真的是觸目驚心」，他說：「我看完（調查結果）後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，（業務）不可能起得來」。他稱，其實很多問題以前都存在，只是沒查那麼嚴，但今年嚴查之後暴露的問題特別多，而且又有中級幹部牽扯其中。

他表示，今年集團將數字化能力入到了反舞弊中，騰訊所有的報銷和外部供應商的數據全部匯集起來，內審內控進行大數據分析，能找到大部分低水平的問題，明年騰訊會繼續建設這個能力。

媒體指，騰訊今年的核心主題是降本增效，把不適應當下和未來發展階段的周邊業務進行縮減。馬化騰表示，很多業務該砍就砍掉，不要留戀。他表示，如果業務不能自負盈虧，甚至還有很多問題，留給騰訊新聞的時間也就不多；又認為，團隊需要強而有力的變化，否則「繼續這樣做下去沒有意義，整個（騰訊新聞）砍掉都可以」。

對於平台與內容事業群（PCG）內部改革，馬化騰認為不能浮於表面，而是要真正給到團隊壓力，讓團隊站在當家作主的創業者角度去思考和行動。而明年PCG的調整，馬化騰認為可能不需要減員，但是裁員留下的團隊要做更有意義的事情。

對於雲與智慧產業事業群（CSIG）放棄集成商角色，轉而做自研產品被集成的戰略，馬化騰表示全力支持。此外，他表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務（包括IEG）都不要再跟他提買量的事情，沒有意義。

騰訊今日收報323.8元，升4.12%。

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