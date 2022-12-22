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香港宏僑股東岑琪涉偷竊逾6千萬元客戶資產 今提堂准以20萬元保釋

本地券商香港宏僑的唯一董事兼股東岑琪，涉嫌在過去近30年間，偷竊至少10名客戶的股份和據法權產，涉款逾6千萬元。她被控11項盗竊罪，案件今天（22日）在東區法院首次提堂，被告暫毋須答辯，主任裁判官徐綺薇應控方要求，將案押後至明年3月16日再訊，以待準備相關文件，預計案件將會轉介至高等法院處理。被告准以20萬元保釋候訊，並須遵守不准離港、每周到警署報到、不得直接或間接接觸控方證人等條件。

86歲女被告岑琪，報稱公司經理，被控11項盗竊罪，指她於1991年9月1日至2019年10月31日期間，在香港偷竊據法權產及不同有限公司的股份，而上述物品為蘇世雄、卓瑞嫻、張亦芷、莊逸聰、鄔恩琪、鄒振華、YONG Yoong Siew Susan、黃錫堯、林蓮、王瑞儀、及其他人的財產。

翻查資料，香港證監會於上月發公告，指岑琪未經客戶授權而出售其證券、挪用屬於客戶的銷售所得款項、揑造客戶的授權文件和帳戶結單，以隱瞞未經授權的交易，涉款總值7600萬元，已根據《證券及期貨條例》第213條提起法律程序。原訴法庭飭令香港宏僑、岑琪及達憬保險管理有限公司，向香港宏僑客戶作出賠償。

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