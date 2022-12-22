86歲女被告岑琪，報稱公司經理，被控11項盗竊罪，指她於1991年9月1日至2019年10月31日期間，在香港偷竊據法權產及不同有限公司的股份，而上述物品為蘇世雄、卓瑞嫻、張亦芷、莊逸聰、鄔恩琪、鄒振華、YONG Yoong Siew Susan、黃錫堯、林蓮、王瑞儀、及其他人的財產。

翻查資料，香港證監會於上月發公告，指岑琪未經客戶授權而出售其證券、挪用屬於客戶的銷售所得款項、揑造客戶的授權文件和帳戶結單，以隱瞞未經授權的交易，涉款總值7600萬元，已根據《證券及期貨條例》第213條提起法律程序。原訴法庭飭令香港宏僑、岑琪及達憬保險管理有限公司，向香港宏僑客戶作出賠償。

其他報道

馬化騰：內部貪腐問題嚴峻 多業務「該砍就砍掉」

恒指連升兩日 收市升518點 疫後復蘇板塊受捧 海底撈收漲8%

敘福樓黃傑龍：全世界都冇人再驚Covid 港人離港後都唔驚

Zeek回應結業傳聞：僅針對個別配送業務 料下月有重組計劃方向

「日圓先生」榊原英資料日央行或下月再收緊貨幣政策

滬指連跌6個交易日 收跌0.46%

金發局發表ESG概況資料冊 料現階段須獲國際社會認可

傳物流初創Zeek斑馬到家明日結業

浦江國際：將於3個月內回購公司股份

恒指半日進帳528點 餐飲股升勢凌厲 海底撈升近9%冠藍籌

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.24%

工總歡迎世貿決定 稱「香港製造」是重要品牌消費者信心保證

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌6日

FTX創辦人Gary Wang與薯條哥前女友承認控罪 將與檢察官合作

丘應樺：促請美國遵從世貿裁決 會留意美方會否提上訴

網傳以嶺藥業公布連花清瘟配方 稱可照方抓藥 以嶺藥業：內容不實

美光科技擬2023年裁員約10%

Tesla大中華區總裁朱曉彤據報調往美國 以提升產能

央行中證監發聲撐房地產 內房股大漲 融信中國飈三成

滬深兩市主要指數大幅高開 人行淨投放1550億人幣

恒指返十天線高開376點 抗疫概念股大漲 君實生物升近一成

美股向上 港股料高開