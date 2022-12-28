畢馬威最新調查顯示，全球83%的受訪汽車企業高層，料汽車業未來5年盈利有顯著增長，按年大升30個百分點；但較以往看淡全球電動汽車銷量，料2030年前只佔汽車總銷量四成，較去年大跌30個百分點。
結果顯示，結合宏觀經濟的潛在阻力等因素，有207名受訪高層對短期企業業績預期更加謹慎。受訪者預計，到2030年，全球電動車市場份額將擴至汽車總銷量約四成，但去年高達70%，主因是今年受訪者對日本、印度、巴西的電動車銷量變得更加謹慎。
調查指，受訪者相信沒有政府扶持，電動汽車成本亦將與燃油汽車相若，但九成中國高層仍支持電動車的購置補貼政策，而此項全球調查結果為76%。
調查顯示，受訪者仍然非常擔心大宗商品及零件供應，尤其半導體，以及與燃油效率、電池續航相關的電工鋼和輕質材料等產品。為應對脆弱的供應鏈，汽車製造商擬於近岸和在岸生產，減少對一、兩個國家的單一依賴。
許多全球高層認為，蘋果、百度等科技巨擘將進入汽車市場，並在2030年前居全球電動車業前列。中國受訪高層相信，未來幾年內，先進製造工程、電子硬件工程和 AI/AV 軟件工程將對整個行業至關重要。
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