因應內地近期放寬樓市措施，摩根士丹利表示，該行的地產股團隊預期今年內地新樓完工會按年有20%改善，在預期樓市在明年轉好之前，亦預期今年的樓盤新開工項目則會按年減少13%。另2022年因為受到疫情影響致出現干擾，大部份基建項目將需要延續到2023年，連同新的項目推出，料有助基建相關的需求更強。該行相信，這會有助抵銷新動工樓盤活動放緩的情況。

該行會看好後周期的建築物料股，例如與房地產完工所需相關的物料行業，例如銅、鋁、石膏板及塑膠管。但是其預期前周期特別是與新動工項目相關的建築物料如鋼鐵、水泥等，在2024年好轉時，今年不會預期會好轉。與電動車相關的電動車物料股，會因為去年尾階段性撒銷汽車補貼，加上疫情纏繞下影響到內地人民的可支配收入，致對大銀碼項目的需求放緩。其汽車團隊認為，內地的乘用電動車會在2023年增速放慢，尤其首季會較弱，到第二季會有若干復蘇，最終預期今年全年銷量可以達到740萬輛，仍然可以按年增長15%。反而從環球市務部門回饋，在內地以外的客戶對鋰業的前景看得較「牛」，但是對近期的電動車銷售放慢，則持審慎態度。

基於認為國企的母公司比過往幾年較為缺錢，摩根士丹利預期，具盈利的上市國企會比過往派發更多股息，當中包括神華（1088）、中煤（1898）、兗礦能源（1171）、兗煤澳大利亞（3668）及中國建材（3323）。在芸芸股份中，該行會看首選紫金、中國鋁業、北新集團（深：000786）、偉興（深：002372）、東方雨虹（深：002271）、山東省藥用玻璃（滬：600529）及金力永磁（6680）。

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