moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

數碼港與多點DMALL簽署合作協議 推動中小企數碼轉型

數碼港今天與亞洲最大智慧零售方案及SaaS平台服務商「多點DMALL」簽署合作協議，多點DMALL將於數碼港成立零售科技數碼體驗中心，推廣零售科技且共同推動香港、以至整個大灣區的中小企數碼轉型。

多點DMALL亦會透過數碼港企業網絡（CEN）及數碼港科技網絡（CTN）推廣零售科技，並為多點DMALL加速器的參與企業提供資助，推動初創發展及助其推廣至海外和內地市場。另外，多點DMALL會透過自定的經驗及技術，連接數碼港的本地科創網絡及支援計劃，為從事數位經濟相關的科創公司及中小企，提供支援，擴大發展空間。

多點DMALL創始人、內地老牌連鎖超市「物美」創辦人張文中表示，今次和數碼港的合作，將進一步加快多點DMALL於香港至大灣區的巿場的拓展，同時以香港為基礎加速國際化進程。他又說，多點DMALL將加大在香港的投入，吸引更多香港及全球優秀的數位化科技人才加盟。

張文中表示，DMALL的數位化業務已經在香港、東南亞、歐洲落地；其中在港目前亦有跟牛奶公司合作，為其業務開發購物平台應用程式，將多點的商業SaaS（軟件即服務）系統接入本地超市。他又指出，多點DMALL目前在港有約70名員工，期望未來擴展至300名，全球生產總值目標定為50億元。

去年12月初，多點DMALL向港交所（0388）遞交上市申請，為物美系於2016年從香港退市後，二度奔赴港股。

其他報道

乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8% 料今年國內零售0增長

融創160億元境內債展期方案獲通過

聯交所譴責福森藥業未公布關連交易 涉款2.58億元人民幣

澳門博彩中介人數目只有36個降至歷來新低

包浩斯同店銷售第三財季按年下跌兩成

碧桂園12月合同銷售金額跌2.4%

港科探索去年全年GMV為82.8億 按年升26%

港科探索：今年GMV目標88至92億 英無人店延至第二季推出

全日沽空金額231億 比率降至15.4% 近兩周低 騰訊沽空金額最多

高盛調低富途、老虎目標價 評級維持不變

港去年11月零售銷售按年跌4.2% 遠遜市場預期

摩根士丹利：內地需求改善 看好紫金中鋁

內地評級機構引入國際評級制度 有望以雙軌制並行

恒指高收升647點 成交三周高 三大指數齊升穿250天線 金價續升港元續貶

渣打中國完成首筆國債期貨交易

匯豐料三大中資航空股今年扭虧為盈 首選為國航

內地據報重啟「住宅類房地產私募基金」備案

內地據稱討論恢復澳洲煤炭進口

中國去年百城新樓價格近8年來首度下跌 二手樓價亦轉跌

大市半日沽空金額98億 比率13.23% 騰訊沽空金額最多

【有片：埋身擊】紐油或進一步下試低位

恒指半日升462點 科指升3.3% 齊升穿250天線

內地金穩委據報要求對具系統重要性房企給予更多融資支持