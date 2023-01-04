多點DMALL亦會透過數碼港企業網絡（CEN）及數碼港科技網絡（CTN）推廣零售科技，並為多點DMALL加速器的參與企業提供資助，推動初創發展及助其推廣至海外和內地市場。另外，多點DMALL會透過自定的經驗及技術，連接數碼港的本地科創網絡及支援計劃，為從事數位經濟相關的科創公司及中小企，提供支援，擴大發展空間。

多點DMALL創始人、內地老牌連鎖超市「物美」創辦人張文中表示，今次和數碼港的合作，將進一步加快多點DMALL於香港至大灣區的巿場的拓展，同時以香港為基礎加速國際化進程。他又說，多點DMALL將加大在香港的投入，吸引更多香港及全球優秀的數位化科技人才加盟。

張文中表示，DMALL的數位化業務已經在香港、東南亞、歐洲落地；其中在港目前亦有跟牛奶公司合作，為其業務開發購物平台應用程式，將多點的商業SaaS（軟件即服務）系統接入本地超市。他又指出，多點DMALL目前在港有約70名員工，期望未來擴展至300名，全球生產總值目標定為50億元。

去年12月初，多點DMALL向港交所（0388）遞交上市申請，為物美系於2016年從香港退市後，二度奔赴港股。

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