至於去年12月聖誕節及農曆新年表現，謝邱安儀指出，受訪會員大多認為12月市況有所改善，但與以往年比較「落差較大」，近半受訪會員預計聖誕生意錄得升幅，亦有超過一半公司持平或下跌。她預計，11月、12月的表現將介乎持平至微跌，相信全年最終亦會錄得跌幅。

此外，謝邱安儀表示，受訪會員普遍對今年上半年內地與香港通關持審慎看法，主要因內地消費疲弱及爆發疫情，相信要需時才會出現過去內地旅客購物的情況。她又指，政府宣布通關後，不少業主已要求簽署長約甚至加租，惟行業仍然非常擔心今年上半年表現，強調通關不等於生意會即時復蘇，呼籲業主體諒零售商處境。

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