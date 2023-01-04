根據港交所《證券披露權益》網頁顯示，人稱「陸叔」的股評人陳永陸申報，在1月3日在市場內以每股平均價8.392元，增持嘉泓物流（2130）20萬股，涉資167.84萬元。他完成增持後，在嘉泓物流持股首次增至超過5%，由原先的4.99%，增至5.06%，持股數目達1397萬股。以嘉泓物流今日收市價見8.48元計，陳永陸手上嘉泓物流的股份價值達1.17億元。
資料顯示，陳永陸早於2021年5月18日，已經參與認購嘉泓物流股份，當時他以每股7.23元，認購該集團500萬股，涉資3615萬元，開始成為該集團的股東。由於他持股低於5%，因此他在期間增持該集股份，便不用披露。
「陸叔」接受本報記者電話查詢時表示，他去年已入股嘉泓物流，今次持股已超過5%，所以作出披露。他說：「去年已用7元多入股，並沒有特別，只是投資一下，並且睇好物流行業」。
其他報道
乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8% 料今年國內零售0增長
港科探索：今年GMV目標88至92億 英無人店延至第二季推出
全日沽空金額231億 比率降至15.4% 近兩周低 騰訊沽空金額最多
恒指高收升647點 成交三周高 三大指數齊升穿250天線 金價續升港元續貶