資料顯示，陳永陸早於2021年5月18日，已經參與認購嘉泓物流股份，當時他以每股7.23元，認購該集團500萬股，涉資3615萬元，開始成為該集團的股東。由於他持股低於5%，因此他在期間增持該集股份，便不用披露。

「陸叔」接受本報記者電話查詢時表示，他去年已入股嘉泓物流，今次持股已超過5%，所以作出披露。他說：「去年已用7元多入股，並沒有特別，只是投資一下，並且睇好物流行業」。

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