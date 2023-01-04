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「陸叔」首次披露在嘉泓物流持股增至超過5%

根據港交所《證券披露權益》網頁顯示，人稱「陸叔」的股評人陳永陸申報，在1月3日在市場內以每股平均價8.392元，增持嘉泓物流（2130）20萬股，涉資167.84萬元。他完成增持後，在嘉泓物流持股首次增至超過5%，由原先的4.99%，增至5.06%，持股數目達1397萬股。以嘉泓物流今日收市價見8.48元計，陳永陸手上嘉泓物流的股份價值達1.17億元。

資料顯示，陳永陸早於2021年5月18日，已經參與認購嘉泓物流股份，當時他以每股7.23元，認購該集團500萬股，涉資3615萬元，開始成為該集團的股東。由於他持股低於5%，因此他在期間增持該集股份，便不用披露。

「陸叔」接受本報記者電話查詢時表示，他去年已入股嘉泓物流，今次持股已超過5%，所以作出披露。他說：「去年已用7元多入股，並沒有特別，只是投資一下，並且睇好物流行業」。

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