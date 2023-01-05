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理柏：強積金去年整體蝕15.67% 12月按月持平

去年股債雙殺拖累強積金表現，基金研究機構理柏公布，去年香港強積金整體虧損15.67%，為2008年金融海嘯蝕26.02%以來最差表現，以截至9月底強積金總淨資產值9649.78億元，以及計劃成員總數457.3萬人計算，去年人均虧損3.31萬元。單計12月，強積金整體沒有賺蝕，基金類別表現分化，表現最佳的港股基金賺6.25%，而美股基金則蝕6.19%。

去年除了以購買短債和存款為主的港元貨幣市場基金，錄0.27%正回報外，其餘所有資產類別基金均全數虧損，保本基金亦蝕7.49%。股市基金普遍蝕逾10%，撇險只有1隻基金的韓國股票基金虧損24.3%外，表現最差的基金類別為大中華基金，全年蝕24.3%，其次為美國股票基金蝕24.17%，香港股票基金則蝕16.67%。債券方面，環球債券基金蝕14.67%，港元債券基金則蝕9.33%。

踏入12月，內地持續放寬防疫，帶動股市繼續反彈，除港股基金利好，內地股票和大中華股票基金亦升逾4%，外圍經濟前景受加息拖累，歐股和環球股票跌1.29%和2.4%。總結第三季，歐股升16.01%，港股升14.68%，美股亦反彈4.84%。

 

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