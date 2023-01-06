鷹派言論後美國加息預期升溫，美匯指數回升至105.356點，是2022年12月8日後最高。另一方面，內地復常憧憬，資金吸納A股ETF，南水亦連續第3日流入，連帶人民幣、港元亦偏強，離岸人民幣曾升值至6.8536元，是2022年8月26日後最強；在岸人民幣曾升值至6.8513元，是2022年8月26日後最強；港元曾升值至7.8051元，是1月3日7.8046元後最強。

恒指今早高開168點後，曾升最多230點，午後跌幅擴大，低位跌189點，全日高低波幅擴大至420點。

恒指收市跌60點或0.29%，報20991點，大市成交金額1482億元，較上日減少14.86%；國指跌28點或0.4%，報7143點。恒生科技指數收報4431點，跌1.4%。

藍籌股成交金額529.91億元，佔大市成交35.75%；科指成份股成交金額411.58億元，佔大市成交27.77%；國指成份股成交金額590.76億元，佔大市成交39.86%。

友邦（1299）、小米（1810）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、京東（9618）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，52隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升6.67%，收報9.75元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.97%，收報6.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報28.4元，升3.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報41元，跌6.82%。

恒指續高於250天線(20352.45點)。科指續高於250天線(4334.81點)。

北水南下合計淨流出13.44億元，終止連續9日流入。南水北上合計淨流入60.66億元人民幣，較上日減少52.43%，連續第3日流入，累計流入206.64億元。

一周表現

恒指本周累升6.12%或1210點，升幅是2022年12月9日後最大，當時收市升幅為6.56%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是2022年11月18日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升17.8%，其次為信義玻璃（0868）及百度 （9888），分別升16.37%及13.97%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌3.76%，其次為舜宇（2382）及康師傅（0322），分別跌3.28%及2.18%。

國指本周累升6.54%或438點，升幅是2022年12月9日後最大，當時收市升幅為7.31%；國指連升3周，對上一次連升3周，是2022年11月18日；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升17.8%，其次為中升（0881）及百度（9888），分別升16.06%及13.97%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌3.57%，其次為舜宇（2382）及商湯（0020），分別跌3.28%及3.15%。

科指本周累升7.32%或302點，升幅是2022年12月9日後最大，當時收市升幅為12.65%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2022年12月9日；本周表現最佳的是明源雲（0909），累升23.5%，其次為閱文（0772）及阿里巴巴（9988），分別升21.29%及17.8%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌6.73%，其次為京東健康（6618）及舜宇（2382），分別跌3.57%及3.28%。

午後消息股表現

美國據報憂內地經濟受影響願提供先進疫苗 內地則一直拒絕。復星醫藥（2196）收報26.45元，跌0.75%。石藥（1093）收報8.72元，升1.04%。

冠忠巴士（0306）：1月8日起逐步恢復跨境運輸服務。收報2.48元，升0.81%。

渣打（2888）：第一阿布扎比銀行宣布放棄收購計劃。創52周高，見65.1元，收報64.3元，升4.47%。

今早及隔晚消息股表現

Tesla國產車型降價近4萬人民幣。中汽協料中國去年全年汽車銷量升1.7%。電動車股向下，吉利（0175）收報11.94元，跌3.55%；比亞迪（1211）收報202.4元，跌2.6%；小鵬（9868）收報41元，跌6.82%；理想汽車（2015）收報83.45元，跌6.55%；蔚來集團（9866）收報78.6元，跌4.03%；零跑（9863）收報28.1元，跌4.75%。

內地擬放寬內房「三道紅線」，延長過渡期並放鬆槓桿限制。中海外（0688）收報22.35元，升1.82%；龍湖（0960）收報27.5元，升1.85%；華潤置地（1109）收報38.45元，升1.85%；碧桂園（2007）收報3.03元，升5.94%。

非藍籌內房方面，明發（0846）收報0.425元，升18.06%；龍光地產（3380）收報1.39元，升8.59%；新城發展（1030）收報3.47元，升6.77%；時代中國（1233）收報1.68元，升6.33%；旭輝（0884）收報1.3元，升2.36%。

港交所（0388）旗下LME主席將離職，任內經歷鎳價波動停市事件。收報362.4元，升0.17%。

需求強勁，太陽能電池板製造商擬增產。信義光能（0968）收報9.75元，升6.67%。協鑫科技（3800）收報2.09元，升5.03%。信義玻璃（0868）收報16.92元，升3.68%。

北水增持鼎豐（6878），減持國美（0493）。鼎豐收報0.24元，升55.84%。

國美（0493）收報0.114元，升4.59%。

微盟（2013）折讓8.7%配股，籌15億。收報6.59元，跌6.13%。

佐丹奴（0709）盈喜料去年全年最少賺2.4億。收報1.88元，升9.94%。

亞布扎比第一銀行放棄收購渣打（2888）。創52周高，見65.1元，收報64.3元，升4.47%。

廣汽（2238）12月銷量按年跌近12%。收報5.54元，升0.54%。

宏利（0945）：正聘大灣區人脈和非本地畢業生迎開關，今年擬招3000代理。收報140元，跌0.21%。

雅居樂（3383）去年預售金額652億人幣，跌53%。收報2.57元，升3.63%。

中港周日通關，國泰（0293）香港飛內地航班數量將倍增。收報8.28元，跌2.7%。國航（0753）收報7.2元，跌2.7%；南航（1055）創52周高，見5.6元，收報5.31元，跌5.01%；東航（0670）收報3.26元，跌3.26%。

新東方在線（1797）改名「東方甄選」，英文名改為「East，Buy」。收報54.25元，升6.16%。

復星（0656）出售旗下四家公司股權，套現67億。收報6.78元，跌0.73%。

合生（0754）去年總合約銷售跌23％至326億元。收報9.54元，升7.55%。

祥生（2599）去年總合約達237億元。收報0.425元，升2.41%。

中駿（1966）旗下擬發行首隻中債信用增進擔保中票。收報1.13元，升2.73%。

美高梅（2282）落實首個非博彩項目冠名贊助帆船賽。創52周高，見10.68元，收報10.18元，跌0.59%。

澳門去年首11個月博彩稅僅178億元按年跌近43%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報9.11元，跌0.98%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.18元，跌0.59%；澳博（0880）收報4.68元，跌2.7%；永利澳門（1128）收報9.18元，跌2.24%；銀河娛樂（0027）收報51.05元，跌3.5%；金沙中國（1928）收報27元，跌2.88%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.5元，收報10.38元，升6.35%；中國中免（1880）創上市新高，見246.6元，收報240.6元，跌1.07%；洪九果品（6689）創上市新高，見39元，收報34.6元，升15.33%；凌雄科技（2436）創上市新高，見13.1元，收報12.8元，升14.29%；建發（1908）創上市新高，見25.9元，收報25.6元，升4.7%；南航（1055）創52周高，見5.6元，收報5.31元，跌5.01%；中國科培（1890）創52周高，見3.65元，收報3.6元，升7.14%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.18元，跌0.59%；六福集團（0590）創52周高，見28.3元，收報27.2元，升0.37%；亞盛醫藥（6855）創52周高，見29.3元，收報27.65元，升0.36%；康諾亞（2162）創52周高，見63.6元，收報61.95元，升1.64%；雅各臣（2633）創52周高，見0.99元，收報0.99元，升2.06%；春立醫療（1858）創52周高，見16.38元，收報15.58元，跌2.5%；金源米業（0677）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升3.85%；太古地產（1972）創52周高，見22.05元，收報22.05元，升2.32%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.54元，收報0.56元，跌3.45%；卡賓（2030）低見0.96元，收報0.97元，跌3%；智雲健康（9955）低見10.96元，收報11.2元，升0.72%；雙財莊（2321）低見0.405元，收報0.415元，跌3.49%；老恒和（2226）低見0.82元，收報0.84元，升1.2%；濠暻科技（2440）低見1.33元，收報1.36元，跌2.86%；美皓醫療（1947）低見0.47元，收報0.58元，升16%；山東博安生物（6955）低見16.14元，收報16.16元，跌9.92%。

2隻股份創52周低，包括宏光（6908）低見2.68元，收報2.8元，跌1.41%；麗新製衣（0191）低見1.54元，收報1.6元，升0.63%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）創52周高，見0.3元，收報0.265元，升170.41%；鼎豐（6878）收報0.24元，升55.84%；再鼎醫藥（9688）收報35.85元，升31.56%；移卡（9923）創52周高，見29.5元，收報28.15元，升22.39%；明發（0846）收報0.425元，升18.06%；美皓醫療（1947）創上市新低，見0.47元，收報0.58元，升16%；恒盛地產（0845）收報0.103元，升15.73%；金匯（8160）收報0.06元，升15.38%；洪九果品（6689）創上市新高，見39元，收報34.6元，升15.33%；凌雄科技（2436）創上市新高，見13.1元，收報12.8元，升14.29%。

下跌異動股，包括，環球數碼（8271）收報0.092元，跌16.36%；大豐港（8310）收報0.082元，跌16.33%；TOMO Holdings（6928）收報3.82元，跌14.73%；金山雲（3896）收報2.82元，跌14.55%；博駿教育（1758）收報0.34元，跌13.92%；火幣科技（1611）收報2.3元，跌13.21%；遊萊互動（2022）收報0.06元，跌11.76%；安東油服（3337）收報0.33元，跌10.81%；玄武雲（2392）收報3元，跌10.45%；奈雪的茶（2150）收報6.81元，跌10.28%。

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