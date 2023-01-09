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騰訊遊戲：寒假暨春節假期 未成年人最多玩14小時遊戲

騰訊遊戲公布，2023年寒假暨春節假期前後，未成年人僅可在1月13日－15日、1月20日－27日、2月3日－5日每日的20時至21時之間未成年人可登錄遊戲，合共14個小時，其餘工作時間均禁玩。